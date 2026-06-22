I Sud Sound System sbarcano ad Alghero per inaugurare la ventitreesima edizione del Birralguer

Quattro giorni di concerti, cibo di strada e degustazioni sulla Banchina Millelire del porto. Oltre ai birrifici isolani e internazionali, il programma musicale prevede trenta artisti tra cui Pippo Palmieri di Radio 105 e il gruppo Octopuss.

Il porto di Alghero si prepara ad accogliere la ventitreesima edizione del Birralguer, il festival dedicato alle birre artigianali più longevo della Sardegna. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, gli spazi della Banchina Millelire ospiteranno quattro giornate incentrate sulla produzione indipendente di bevande alcoliche, affiancata da un'area interamente dedicata al cibo di strada e agli stand dell'artigianato locale. L'apertura della manifestazione è affidata ai Sud Sound System, la storica formazione pugliese che porterà sulla Riviera del Corallo la tappa del tour organizzato per celebrare i trentacinque anni di carriera del gruppo, considerato uno dei punti di riferimento principali per la scena musicale reggae italiana.

Accanto al palco principale, l'evento porterà in città i fusti e i banconi dei produttori specializzati, offrendo al pubblico una rassegna sulle tecniche di fermentazione e sugli stili di produzione slegati dalle grandi dinamiche dell'industria di massa. I visitatori potranno degustare le etichette presentate da una selezione di birrifici provenienti dalla Sardegna, dalla penisola e dall'estero. L'elenco delle aziende espositrici per questa edizione comprende i marchi Bam, Dolmen, sola, Seddaiu, Chemu, Nora, Marduk, Liera, Baladin, Brasserie della Palude, Brew Dog e Uiltje Brewing.

L'intrattenimento musicale accompagnerà in modo ininterrotto tutte le serate del festival con l'esibizione di oltre trenta artisti. Il calendario dei concerti inizierà giovedì 25 giugno con i gruppi I Tremendi e Dance Craze Ska, seguiti dall'esibizione principale dei Sud Sound System e dalla chiusura notturna affidata ai dischi di DJ Steven. Venerdì 26 i riflettori si accenderanno sulle band Funny Groove, Octopuss accompagnati da Garrincha e DEP Band, prima di lasciare la console a DJ D.One. La scaletta di sabato 27 prevede i set musicali di Patrick & The Crazy Slivers, Riff Raff e Volume 2, con DJ Sir Frank a concludere la nottata. La rassegna chiuderà i battenti domenica 28 giugno con la Spotifois Band, Piccola Barça e Senza Base, per poi culminare con lo show di Pippo Palmieri, storico conduttore e disc jockey dell'emittente nazionale Radio 105, affiancato nuovamente da DJ D.One per l'atto finale.

L'infrastruttura del villaggio fieristico è allestita e coordinata dall'Associazione Culturale Beach Group Alguer. L'intera macchina organizzativa opera con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Alghero e poggia sul sostegno finanziario della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e della Camera di Commercio di Sassari, ente che interviene attraverso Salude & Trigu, la rete camerale ideata per promuovere e finanziare gli eventi turistici nel nord dell'Isola. L'impianto commerciale della manifestazione è supportato in veste di partner dal Consorzio Birra Italiana e dal sindacato agricolo Coldiretti Sardegna, con il marchio Welcome Cars nel ruolo di sponsor principale. I dettagli logistici per l'accesso all'area portuale sono consultabili sulle pagine social ufficiali della manifestazione.