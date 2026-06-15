Spettacolo Alghero capitale del turismo naturista culturale: dal 19 al 21 giugno al via la quinta edizione del Festival L’Isola Nuda

Arte, sostenibilità ambientale e inclusione sociale si incontrano ad Alghero per la quinta edizione del Festival L’Isola Nuda, in programma nel fine settimana del solstizio d’estate, dal 19 al 21 giugno 2026. Organizzata dalla Compagnia Teatro d’Inverno in sinergia con l'Associazione nazionale Nudiverso, la manifestazione punta quest'anno alla sua definitiva stabilizzazione nel territorio algherese, con l'obiettivo di trasformare la città in un attrattore internazionale di qualità per il turismo naturista europeo e internazionale. Il Festival si inserisce in un percorso normativo e turistico ben delineato, avviato in Sardegna con la L.R n. 16 del 28/07/2017 che disciplina il turismo naturista.



Oggi l'Isola è una regione leader in Italia, potendo contare su nove spiagge autorizzate nei comuni di Sassari, Alghero, San Vero Milis, Arbus, Muravera, Bari Sardo, Quartu Sant’Elena e Pula. Il bacino di utenza è vastissimo: oltre 50 milioni di fruitori a livello globale, di cui 20 milioni nella sola Europa. L’Isola Nuda si propone di ampliare questa offerta destagionalizzando i flussi e promuovendo una forma di turismo attivo ed esperienziale, capace di superare i preconcetti radicati nella società e di coinvolgere nuovi pubblici, in particolar modo i giovani under 35. Il filo conduttore di questa quinta edizione sarà “Su la Maschera”. Un invito a utilizzare la maschera, intesa nel suo significato etimologico di persona, non per nascondersi, ma per amplificare ed esprimere con intensità la personalità individuale e l'identità dei luoghi, attraverso un approccio più ecologico e meno ideologico. La nudità, fulcro del festival, viene proposta come un messaggio di profondo rispetto per la dimensione umana e per l'ambiente. Gli organizzatori sottolineano che la pratica della nudità durante le attività sarà sempre rigorosamente facoltativa, mai obbligatoria, e limitata esclusivamente nei contesti protetti, luoghi e spiagge autorizzate.



Il Programma del Festival La tre giorni offrirà un calendario denso di appuntamenti culturali, laboratori e momenti di contatto con la natura, alcuni dei quali potranno essere seguiti in nudità, elemento mai obbligatorio per la partecipazione agli eventi, ma libera: Venerdì 19 giugno: Si parte alle 10:30 presso la Sala Conferenze Lo Quarter con l'incontro partecipato “L’Isola Nuda, una destinazione possibile?”, un momento di dibattito tra istituzioni e operatori sulle buone pratiche di accoglienza e sulle ricadute economiche per il territorio. Nel pomeriggio, il Civico Teatro “Gaví Ballero” ospiterà dalle ore 16:00 alle ore 20:00 il laboratorio creativo, in nudità facoltativa, tra maschere e natura “TRAlVestimenti – Forme di corpo primordiale”, condotto dal regista e costumista Marco Nateri.



Sabato 20 giugno: La mattinata, con inizio alle ore 8:00, sarà dedicata alla natura con “Sulla Terra leggeri”, una camminata, autorizzata in nudità facoltativa, lungo il sentiero per Monte Timidone all'interno del Parco Naturale Regionale di Porto Conte. Durante l'escursione prenderà vita lo shooting fotografico “Lo sguardo della Maschera – Scatti d’animo senza pregiudizi” a cura dell'artista Rita Gadau. Nel pomeriggio, la sala conferenze di Casa Gioiosa a Porto Conte, sede dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte, ospiterà dalle ore 17:00 il dialogo letterario “Anima e Sentidu”, un viaggio introspettivo nell'anima dei sardi con la presentazione delle opere del saggista e scrittore Luca Tolu (Bentu Malu) che dialogherà del suo lavoro con Pamela Deiana, presidente dell’Associazione nazionale Nudiverso, e dell'artista e esperta di tradizioni popolari Ilenia Perra (Padre Natura).



L’incontro vede la partecipazione della libreria Il Labirinto di Alghero. Domenica 21 giugno: Chiusura all'insegna dell'ecologia e del rispetto del territorio con “La Mattinata Ecologica”. In accordo con le istituzioni locali e il supporto dell'Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Alghero e del Parco di Porto Conte, i partecipanti saranno coinvolti in una mattinata di pulizia volontaria della spiaggia naturista di Baia delle Ninfe e dell'adiacente pineta, dalle ore 9:30. Inoltre verrà posizionata la nuova cartellonistica con le informazioni relative alla delibera, l’utilizzo della spiaggia e notizie utili ai fruitori. A seguire “AperiNù _ vieni come vuoi e porta ciò che puoi”, festa condivisa e partecipata di chiusura del festival con la Comunità di spiaggia Baia delle Ninfe. Il Festival L’Isola Nuda è realizzato con il contributo di Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione di Sardegna e Comune di Alghero, e vanta il prestigioso patrocinio di Fondazione Alghero, con l’inserimento della manifestazione all’interno del programma Alghero Experience 2026. Parco Naturale Regionale di Porto Conte e Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana.