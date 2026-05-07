Festival Animas, Radici e Futuro: ad Alghero l’arpa elettrica incontra le sonorità mediorientali - Moretti e Dünen in concerto con il nuovo album Anima Vibrante.

La musica dal vivo torna protagonista ad Alghero con una nuova tappa
del Festival Animas, Radici e Futuro 2026. Sabato 9 maggio, alle ore 20,
il teatro Lo Teatrì ospiterà il concerto di Raoul Moretti e Mübin
Dünen, che presenteranno il loro nuovo album Anima Vibrante.
Nel clima raccolto e accogliente del locale di via Manzoni 85, i due
musicisti daranno vita a un dialogo sonoro che intreccia mondi diversi:
da un lato l’arpa elettrica di Moretti, dall’altro gli strumenti della
tradizione mediorientale suonati da Dünen, tra cui santur, cura, duduk
e nay. L’ingresso sarà a offerta libera, con accesso consentito previa
prenotazione telefonica al numero 338 598 3038.
L’appuntamento conferma la vocazione del Festival Animas, Radici e
Futuro – ideato e organizzato dall’ex voce dei Tazenda Beppe Dettori
insieme a Sa Perbeke Associazione Culturale Musicale – di animare il
territorio con proposte culturali di qualità, capaci di unire canzone
d’autore e world music.
Il concerto si svolgerà in uno spazio che negli ultimi anni si è
affermato come punto di riferimento per la scena culturale cittadina,
grazie a una programmazione che privilegia la vicinanza tra artisti e
pubblico e un ascolto attento, quasi confidenziale.
Tra i partner che sostengono il festival e l’evento figurano Associazione
Lo Teatrì, Comune di Alghero, Fondazione di Sardegna, Salude e
Trigu, Camera di Commercio di Sassari e Grimaldi Sardegna.
Beppe Dettori
Nato a Stintino nel 1965, inizia la sua attività live in Sardegna nel 1986.
Due anni dopo si trasferisce a Milano, dove rimane fino al 2010
lavorando come musicista, compositore e vocalist in diversi ambiti
dell’industria musicale. Scrive per Eros Ramazzotti nell’album
Stilelibero (oltre 3 milioni di copie vendute) e per Josh Groban
nell’album d’esordio, che raggiunge 6,5 milioni di copie. Nel 2006
entra nei Tazenda, collaborando nuovamente con Ramazzotti nel
singolo Domo Mia. Dal 2012 avvia con l’arpista italo-svizzero Raoul
Moretti un progetto di avanguardia musicale basato su arpa elettrica,
voce e chitarra acustica, ottenendo un notevole successo di pubblico e
critica, concretizzato in tre album pubblicati tra il 2019 e il 2021.
Raoul Moretti
Considerato tra gli arpisti più innovativi al mondo, vanta numerose
collaborazioni con artisti nazionali e internazionali, spaziando tra
generi musicali, teatro e letteratura. È oggi uno degli arpisti più
richiesti per l’uso dell’arpa elettrica ed elettronica, e tiene workshop in
diversi Paesi. Nel 2020 vince il premio nazionale L’artista che non c’era
per la sua musica originale. Ha partecipato a importanti festival
internazionali in Europa, Asia e America.
Mübin Dünen
Nato a Silvan, in Turchia, collabora fin da giovane con gruppi musicali
di rilievo e partecipa a numerosi festival nazionali e internazionali.
Approfondisce lo studio di strumenti tradizionali e contemporanei
come nay, santur, cura, tanbur e varie percussioni. Ha preso parte a
prestigiosi festival tra cui Umbria Jazz, Time in Jazz (in collaborazione
con Paolo Fresu), Torino Jazz Festival, Ostrava e Londra.