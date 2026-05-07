Spettacolo Festival Animas, Radici e Futuro: ad Alghero l’arpa elettrica incontra le sonorità mediorientali - Moretti e Dünen in concerto con il nuovo album Anima Vibrante.

La musica dal vivo torna protagonista ad Alghero con una nuova tappa del Festival Animas, Radici e Futuro 2026. Sabato 9 maggio, alle ore 20, il teatro Lo Teatrì ospiterà il concerto di Raoul Moretti e Mübin Dünen, che presenteranno il loro nuovo album Anima Vibrante. Nel clima raccolto e accogliente del locale di via Manzoni 85, i due musicisti daranno vita a un dialogo sonoro che intreccia mondi diversi: da un lato l’arpa elettrica di Moretti, dall’altro gli strumenti della tradizione mediorientale suonati da Dünen, tra cui santur, cura, duduk e nay. L’ingresso sarà a offerta libera, con accesso consentito previa prenotazione telefonica al numero 338 598 3038. L’appuntamento conferma la vocazione del Festival Animas, Radici e Futuro – ideato e organizzato dall’ex voce dei Tazenda Beppe Dettori insieme a Sa Perbeke Associazione Culturale Musicale – di animare il territorio con proposte culturali di qualità, capaci di unire canzone d’autore e world music. Il concerto si svolgerà in uno spazio che negli ultimi anni si è affermato come punto di riferimento per la scena culturale cittadina, grazie a una programmazione che privilegia la vicinanza tra artisti e pubblico e un ascolto attento, quasi confidenziale. Tra i partner che sostengono il festival e l’evento figurano Associazione Lo Teatrì, Comune di Alghero, Fondazione di Sardegna, Salude e Trigu, Camera di Commercio di Sassari e Grimaldi Sardegna.



Beppe Dettori



Nato a Stintino nel 1965, inizia la sua attività live in Sardegna nel 1986. Due anni dopo si trasferisce a Milano, dove rimane fino al 2010 lavorando come musicista, compositore e vocalist in diversi ambiti dell’industria musicale. Scrive per Eros Ramazzotti nell’album Stilelibero (oltre 3 milioni di copie vendute) e per Josh Groban nell’album d’esordio, che raggiunge 6,5 milioni di copie. Nel 2006 entra nei Tazenda, collaborando nuovamente con Ramazzotti nel singolo Domo Mia. Dal 2012 avvia con l’arpista italo-svizzero Raoul Moretti un progetto di avanguardia musicale basato su arpa elettrica, voce e chitarra acustica, ottenendo un notevole successo di pubblico e critica, concretizzato in tre album pubblicati tra il 2019 e il 2021.



Raoul Moretti



Considerato tra gli arpisti più innovativi al mondo, vanta numerose collaborazioni con artisti nazionali e internazionali, spaziando tra generi musicali, teatro e letteratura. È oggi uno degli arpisti più richiesti per l’uso dell’arpa elettrica ed elettronica, e tiene workshop in diversi Paesi. Nel 2020 vince il premio nazionale L’artista che non c’era per la sua musica originale. Ha partecipato a importanti festival internazionali in Europa, Asia e America. Mübin Dünen Nato a Silvan, in Turchia, collabora fin da giovane con gruppi musicali di rilievo e partecipa a numerosi festival nazionali e internazionali. Approfondisce lo studio di strumenti tradizionali e contemporanei come nay, santur, cura, tanbur e varie percussioni. Ha preso parte a prestigiosi festival tra cui Umbria Jazz, Time in Jazz (in collaborazione con Paolo Fresu), Torino Jazz Festival, Ostrava e Londra.