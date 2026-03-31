Presentata la quinta edizione della rassegna: dal 25 luglio al 23 agosto. Tommaso Paradiso apre le danze, i biglietti per la nuova data in vendita da domani. Lo scorso anno registrate oltre 40.000 presenze.

di Pasqualino Trubia

Alghero si conferma capitale della musica estiva in Sardegna. L'Anfiteatro Ivan Graziani, affacciato sul Mediterraneo in viale I Maggio, si prepara a ospitare la quinta edizione dell'Alguer Summer Festival. Il calendario, che si snoda dal 25 luglio al 23 agosto, punta a superare il successo della scorsa stagione, capace di attirare oltre 40.000 spettatori.

Il cartellone e la nuova data L’apertura del festival è affidata a Tommaso Paradiso, che salirà sul palco il 25 luglio. Si tratta di una nuova data inserita in corsa: l’organizzazione comunica che i biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di domani sul sito ufficiale della manifestazione.

Il programma prosegue con una varietà di generi che tenta di intercettare ogni fascia d'età. I mostri sacri della canzone italiana come Claudio Baglioni (4 agosto), Fiorella Mannoia (2 agosto) e i Litfiba (1 agosto) si alterneranno a fenomeni contemporanei come Blanco (6 agosto), Madame (18 agosto) e Capo Plaza (20 agosto). Non mancheranno le incursioni nel pop d'autore con Fulminacci (21 aprile) e l'ironia tagliente di Caparezza (22 agosto).

La Lineup completa

25 luglio: Tommaso Paradiso (inizio ore 21.30)

1 agosto: Litfiba

2 agosto: Fiorella Mannoia

4 agosto: Claudio Baglioni

5 agosto: Luca Carboni

6 agosto: Blanco

8 agosto: K-Pop Is Coming

9 agosto: Il Volo

11 agosto: Mannarino

18 agosto: Madame

19 agosto: Marco Masini

20 agosto: Capo Plaza

21 agosto: Fulminacci

22 agosto: Caparezza

23 agosto: Voglio tornare negli anni '90

Nel mondo dei grandi eventi si usano spesso termini come. La(o cartellone) non è altro che la lista completa degli artisti che si esibiranno durante un festival, presentata in ordine cronologico. Il genere, invece, è un'etichetta ampia che racchiude sonorità moderne come il rap, il trap e l'R&B contemporaneo, oggi dominanti nelle classifiche dei giovanissimi. Interessante quest'anno la presenza del(8 agosto): si tratta della musica pop coreana, un fenomeno globale fatto di coreografie millimetriche e produzioni ad altissimo budget che sta conquistando anche le piazze italiane.

Sinergia tra pubblico e privato La manifestazione è il risultato di una collaborazione tra diverse realtà produttive (Shining Production, Roble Factory, Gian Production) e gode del sostegno delle istituzioni locali: Fondazione Alghero, Comune e Regione Sardegna. L'obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di unire l'offerta culturale alla valorizzazione del territorio, trasformando l'evento in un volano per il turismo isolano.