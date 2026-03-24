Scatole Cinesi: la cena tra amici diventa un circo surreale. Al Civico di Alghero la commedia degli equivoci

Mercoledì 25 marzo torna la rassegna "Teatri di Prima Necessità". Sul palco del Gavì Ballero un meccanismo a orologeria: due attori si moltiplicano per interpretare cinque personaggi in una serata piena di imprevisti.

di Pasqualino Trubia

Un invito a cena che si trasforma in un labirinto di equivoci. La stagione culturale algherese "Teatri di Prima Necessità – Primavera 2026", curata dal Teatro d’Inverno, torna ad accendere i riflettori del Civico Teatro “Gavì Ballero”. L'appuntamento è per domani, mercoledì 25 marzo alle ore 20:30, con uno spettacolo che promette di testare i riflessi degli attori e l'attenzione del pubblico.

La trama: una cena, due attori, cinque personaggi Al centro della scena c'è una situazione apparentemente banale, il classico ritrovo tra conoscenti. Ma l'imprevisto è dietro l'angolo e costringe i protagonisti a fare i salti mortali pur di salvare le apparenze. A reggere il peso di questa frenetica architettura narrativa ci sono Antonello Foddis e Giovanni Trudu, diretti dalla regia di Giuseppe Ligios.

La produzione descrive l'opera come un vero e proprio ingranaggio comico in cui i due interpreti sono spinti al limite: «Una cena tra amici può sempre riservare degli imprevisti, allora ci si fa in quattro, anzi in cinque perché tutto possa concludersi nel migliore dei modi. Questo il meccanismo alla base dell’esilarante pièce dal ritmo incalzante e dai risvolti inattesi e a tratti surreali». Nel testo di presentazione si parla di una "pièce" resa cinetica dal "continuo acrobatico cambio di ruolo". Cosa significa in gergo teatrale? La pièce (termine francese) indica semplicemente un'opera drammaturgica, spesso di carattere brillante. Il "cambio acrobatico", invece, è una delle sfide più difficili per un attore: trovandosi solo in due sul palco a dover interpretare cinque persone diverse, Foddis e Trudu dovranno entrare e uscire dalle quinte cambiando voce, postura, tic nervosi e costumi in frazioni di secondo, senza far mai calare il ritmo della storia. Un vero e proprio esercizio di trasformismo.

Biglietti e istituzioni coinvolte La rassegna è sostenuta da una solida rete istituzionale: il contributo dell'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione e Spettacolo, della Fondazione di Sardegna, e il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero M.E.T.A.

Per assistere alla commedia, il botteghino del Teatro Civico aprirà direttamente mercoledì alle ore 19:00. I biglietti hanno un costo accessibile: 12 euro per l'intero e 10 euro per il ridotto. È inoltre possibile assicurarsi il posto in anticipo prenotando tramite i numeri WhatsApp messi a disposizione dagli organizzatori: 3762486698 - 3338578630.