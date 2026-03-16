Il mito di Penelope e l'emergenza degli abissi: la danza d'autore apre "Primavera a Teatro" a Sassari

Al Teatro Civico esordio con lunghi applausi per la quindicesima edizione della rassegna. Il debutto nazionale della coreografia di Francesco Bax per Estemporada preceduto dal messaggio ecologista del Padova Danza Project.

Il telaio del mito classico e le urgenze del presente si sono fusi sul palcoscenico del Teatro Civico di Sassari. Sabato sera si è alzato il sipario sulla quindicesima edizione di "Primavera a Teatro", la rassegna organizzata dall’associazione Danza Estemporada sotto la direzione artistica di Livia Lepri. Una serata inaugurale costruita su un doppio binario narrativo: l'introspezione psicologica e l'impegno civile.

Il debutto: la Penelope di Francesco Bax Il piatto forte della serata è stato il debutto nazionale di "Nel tempo intessuto di Penelope – il viaggio". L'opera ha segnato l'esordio alla coreografia di Francesco Bax per la compagnia di casa, Estemporada.

L'autore ha spogliato la figura di Penelope dall'attesa passiva di Ulisse, reinterpretandola in chiave contemporanea. Sul palco, il rito ripetitivo della tessitura è stato trasformato in un atto di preghiera e di ricerca interiore. La protagonista compie un viaggio su se stessa, incontrando e decostruendo le diverse proiezioni della propria identità per superare i pregiudizi. Un lavoro di astrazione e movimento, accolto dal pubblico con lunghi applausi, che conferma la vitalità produttiva della compagnia sassarese.

Il prologo ecologista: l'uomo e il mare Ad aprire la serata è stata la performance "Sublime Thinking", portata in scena dalla compagnia Padova Danza Project.

I coreografi Jessica D’Angelo e Toni Flego hanno tracciato un parallelo visivo e corporeo tra le profondità marine e gli abissi dell’animo umano. Un'esibizione che non si è limitata all'estetica, ma ha lanciato un messaggio di netta sensibilizzazione ambientale, muovendosi sulle note del compositore premio Oscar Hans Zimmer e della band britannica dei Radiohead. La bussola degli eventi: "Primavera a Teatro" gode del sostegno istituzionale del Ministero della Cultura (MIC), della Regione Sardegna, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna. La rassegna non si ferma e cambia palcoscenico per il prossimo atto.

Il prossimo appuntamento in cartellone Il calendario prevede la seconda tappa per sabato 28 marzo, alle ore 19:30. Questa volta l'esibizione si terrà all'interno della Sala Estemporada (in via Venezia 7, a Sassari). In scena "Perseo e Medusa", a cura della compagnia ASMED Balletto di Sardegna.

Per informazioni e prevendite, l'organizzazione ha messo a disposizione il numero telefonico 079 281129 e l'indirizzo email estemporada@yahoo.it. I tagliandi fisici sono acquistabili presso le Messaggerie Sarde in Piazza Castello, mentre la biglietteria digitale è affidata al circuito Boxol.it.