Insulæ Lab svela "Una verissima storia del jazz": il soliloquio musicato di Pier Francesco Loche

Il 25 marzo al Teatro Carmen Melis di Cagliari il debutto della nuova produzione originale. Un viaggio tra aneddoti, amicizie e jam session improvvisate, nato da un'idea di Paolo Fresu.

Cagliari – Non è solo un concerto, e non è un semplice monologo teatrale. È la radiografia sentimentale e musicale di un'epoca. Il prossimo 25 marzo 2026 (alle ore 21:00), il Teatro Carmen Melis di Cagliari ospiterà la prima assoluta di "Una verissima storia del jazz", l'attesissima produzione originale che segna l'apertura del quinto anno di attività di Insulæ Lab (il Centro di Produzione Musica diretto da Paolo Fresu).

A tenere le fila della narrazione sul palcoscenico sarà Pier Francesco Loche, batterista, attore e storico volto della televisione satirica italiana (celebre per le sue partecipazioni a programmi cult come Avanzi e Tunnel su Rai3).

Loche non sarà solo. Ad accompagnarlo in questo viaggio ci saranno il chitarrista Gianluca Tozzi, il contrabbassista Paolo Assiero Brà e una serie di ospiti a sorpresa che si alterneranno sul palco. Cos'è esattamente un "soliloquio musicato"? Non è un'intervista né un reading accademico. È una forma di narrazione ibrida dove l'attore, nei panni di un "osservatore partecipante", racconta ad alta voce i propri ricordi, alternando la parola parlata alle improvvisazioni degli strumenti. La musica non fa solo da sottofondo, ma diventa essa stessa un dialogo che risponde alle battute del protagonista, ricreando l'atmosfera fumosa e vibrante delle vecchie sale prove.

L'opera nasce da un'intuizione condivisa tra lo stesso Pier Francesco Loche e il direttore artistico di Insulæ Lab, Paolo Fresu. L'obiettivo è ricostruire le dinamiche della comunità dei jazzisti sardi negli anni Ottanta.

Il testo scivola sul filo della memoria: nottate di prove estenuanti, incontri casuali diventati memorabili, risate contagiose e amicizie forgiate sul palco. Attraverso improvvisazioni verbali e strumentali, lo spettacolo fa affiorare le vite di chi, in quegli anni, ha intrecciato sogni, sfide e una passione sfrenata per il jazz in una Sardegna che cercava la sua voce nel panorama musicale internazionale.

L'evento rappresenta il biglietto da visita con cui Insulæ Lab si racconterà al suo pubblico e a tutto il bacino del Mediterraneo per il suo quinto anno di programmazione.

L'ingresso per assistere allo spettacolo ha un costo di 10 euro. I biglietti sono già disponibili per l'acquisto fisico presso il BoxOffice di viale Regina Margherita 43 (a Cagliari) o in formato digitale sulla piattaforma online oooh.events. Per ulteriori informazioni è stato attivato il numero di telefono 342.6476726.