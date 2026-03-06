Iscuru e luche: quattordici artisti sardi raccontano l'isola tra suono e memoria

SARDEGNA — Il dialogo tra oscurità e luce si fa materia sonora. Il 6 marzo 2026, l’etichetta indipendente sarda Wild Drone Music
annuncia l’uscita di "Iscuru e Luche (Artistas de Sos Sonos Sardos)"
, la quattordicesima pubblicazione e prima compilation ufficiale.
Il progetto riunisce quattordici artisti sardi in un’opera corale che esplora il suono come spazio e paesaggio, fondendo tradizione, lingua e sperimentazione elettronica. Negli ultimi anni la Sardegna sta vivendo una crescita significativa nel campo della ricerca sonora: una scena diffusa, fatta di autori che lavorano sul suono come elemento di relazione con il territorio. "Iscuru e Luche" nasce come fotografia di questo momento: la testimonianza di una sensibilità condivisa che emerge con forza e coerenza.
Le tracce costruiscono una Sardegna evocata: vento, pietra, silenzio e spiritualità diventano materia sonora attraverso drone, ambient e atmosfere profonde. Un’attenzione particolare è riservata all’identità visiva: le artwork hanno sempre come soggetto paesaggi dell’Isola, rafforzando il legame tra suono e immaginario territoriale.
“Ogni artista è stato lasciato libero di interpretare il tema secondo il proprio linguaggio, mantenendo un legame personale con l’idea di oscurità e luce: non come opposti, ma come elementi complementari, necessari l’uno all’altro", spiegano i produttori. Il risultato è un passaggio emotivo della Sardegna dove il silenzio ha lo stesso peso del suono.
Link download: https://wilddronemusic.bandcamp.com/album/iscuru-e-luche
Artisti e tracce:
1. Allee der Kosmonauten
– Lo mes gran fantasma (Stefano Idili, Massimiliano Achenza - Alghero)
2. Aseret
– Mai Nadu (Andrea Loriga - Sassari)
3. Christian Scalas
– Perda e liana (Cristian Scalas - Tortolì)
4. Die Dunkle Seite
– Limbara (Guido Ciabatti - Alghero)
5. Fabio Tallo
– Sa Nebida (Fabio Talloru - Serrenti)
6. j-mve
– Aiscusi (Marco Manconi - Sant’Antioco)
7. Jannemuru
– Miserere (Nicolò Mulas - Orosei)
8. Marta Loddo
– Proendi (Marta Loddo - Oristano)
9. Martino Corrias
– Teresa (Martino Corrias - Sassari)
10. Menion
– Bentos (Stefano Ferrari - Nuoro)
11. Perry Frank
– Temporada (Francesco Perra - Iglesias)
12. Save Your Atoll
– S’ispiritu de su entu (Antonello Meloni - Berchidda)
13. Svart1
– S’amigu bonu dd’as in coro (Raimondo Gaviano - Cagliari)
14. TVS
– Is Compinxius (Teresa Virginia Salis - Cagliari)
Distribuzione
: Disponibile su Bandcamp dal 6 marzo 2026; su tutte le piattaforme dal 13 marzo.