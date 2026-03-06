Iscuru e luche: quattordici artisti sardi raccontano l'isola tra suono e memoria

SARDEGNA — Il dialogo tra oscurità e luce si fa materia sonora. Il 6 marzo 2026, l’etichetta indipendente sardaannuncia l’uscita di, la quattordicesima pubblicazione e prima compilation ufficiale.Il progetto riunisce quattordici artisti sardi in un’opera corale che esplora il suono come spazio e paesaggio, fondendo tradizione, lingua e sperimentazione elettronica. Negli ultimi anni la Sardegna sta vivendo una crescita significativa nel campo della ricerca sonora: una scena diffusa, fatta di autori che lavorano sul suono come elemento di relazione con il territorio. "Iscuru e Luche" nasce come fotografia di questo momento: la testimonianza di una sensibilità condivisa che emerge con forza e coerenza.Le tracce costruiscono una Sardegna evocata: vento, pietra, silenzio e spiritualità diventano materia sonora attraverso drone, ambient e atmosfere profonde. Un’attenzione particolare è riservata all’identità visiva: le artwork hanno sempre come soggetto paesaggi dell’Isola, rafforzando il legame tra suono e immaginario territoriale. “Ogni artista è stato lasciato libero di interpretare il tema secondo il proprio linguaggio, mantenendo un legame personale con l’idea di oscurità e luce: non come opposti, ma come elementi complementari, necessari l’uno all’altro", spiegano i produttori. Il risultato è un passaggio emotivo della Sardegna dove il silenzio ha lo stesso peso del suono.

Link download: https://wilddronemusic.bandcamp.com/album/iscuru-e-luche

Artisti e tracce:1.– Lo mes gran fantasma (Stefano Idili, Massimiliano Achenza - Alghero)2.– Mai Nadu (Andrea Loriga - Sassari)3.– Perda e liana (Cristian Scalas - Tortolì)4.– Limbara (Guido Ciabatti - Alghero)5.– Sa Nebida (Fabio Talloru - Serrenti)6.– Aiscusi (Marco Manconi - Sant’Antioco)7.– Miserere (Nicolò Mulas - Orosei)8.– Proendi (Marta Loddo - Oristano)9.– Teresa (Martino Corrias - Sassari)10.– Bentos (Stefano Ferrari - Nuoro)11.– Temporada (Francesco Perra - Iglesias)12.– S’ispiritu de su entu (Antonello Meloni - Berchidda)13.– S’amigu bonu dd’as in coro (Raimondo Gaviano - Cagliari)14.– Is Compinxius (Teresa Virginia Salis - Cagliari): Disponibile su Bandcamp dal 6 marzo 2026; su tutte le piattaforme dal 13 marzo.