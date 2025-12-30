Beppe Dettori al Teatro Civico di Sassari: musica e parole nei “luoghi del cuore”

Sassari accoglie una nuova tappa di Poni menti a me… I luoghi del cuore, il progetto musicale e teatrale firmato Paco Mustèla, che il 6 gennaio 2026 approda al Teatro Civico di Palazzo di Città.

Al centro della scena c’è Beppe Dettori, voce e chitarra acustica, protagonista di un lavoro che intreccia musica, parola e memoria, restituendo al pubblico un percorso intimo, fatto di luoghi interiori prima ancora che geografici. Un racconto sonoro che procede per immagini, risonanze, rimandi affettivi, senza cercare effetti, ma affidandosi alla forza essenziale delle canzoni e delle voci.

Accanto a Dettori, sul palco, Martino Roggio alla chitarra classica, Irene Sini, Manuel Pagliaro ed Eleonora Dettori alle voci e ai cori. Un ensemble che lavora per sottrazione, lasciando spazio all’ascolto e al dialogo tra timbri, strumenti e parole.

La regia e direzione artistica sono affidate a Pierangelo Sanna, che conduce lo spettacolo insieme a Monica Anelli, anche direttrice di scena e segretaria di produzione. Gli interventi di Eugenio Cossu, Leonardo Marras, Mario Lucio Marras, Paolo Pintore e Paolo Salaris accompagnano il percorso musicale, aggiungendo profondità e riflessione senza interromperne il flusso.

L’impianto visivo è curato da Mona Mancusa per la scenografia, con i costumi di Anouska Montis, il trucco di Margherita Masia e le luci e la fonia di Scenosist, a servizio di uno spettacolo che mantiene un equilibrio preciso tra parola, suono e spazio scenico.

Poni menti a me… I luoghi del cuore non cerca la celebrazione, ma la condivisione. È un lavoro che invita ad ascoltare, più che a guardare, e che trova nel teatro un luogo naturale di restituzione, dove la musica torna a essere racconto e presenza.

L’ingresso è posto unico a 15 euro.

Per informazioni e prenotazioni: 347 9402602.

L’appuntamento è a Sassari, ore 18.00, per un pomeriggio in cui la musica si fa memoria e il teatro diventa casa.