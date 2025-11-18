Spettacolo Jovanotti in tour ad Olbia. Conferma per il supporto di Acqua Vera

Acqua Vera sarà official water del Jova Summer Party 2026, il nuovo progetto live di Lorenzo Jovanotti che animerà l’estate con un format completamente rinnovato. Il ciclo di concerti estivi targato Jovanotti promette di portare musica, energia, libertà e divertimento in alcuni tra i luoghi all’aperto più suggestivi del Centro e Sud Italia. Con questa collaborazione, Acqua Vera conferma il proprio impegno nel sostenere eventi che promuovono valori di vitalità, inclusione e rispetto per l’ambiente, avvicinando il brand a un pubblico trasversale e pieno di entusiasmo.



Un connubio naturale, quello tra il Jova Summer Party e la freschezza autentica di Acqua Vera, che da sempre accompagna le persone nei momenti di gioia e condivisione. L’acqua ufficiale del tour sarà presente in ogni tappa, con attività ed esperienze dedicate al pubblico, per rendere ogni giornata ancora più fresca, sostenibile e piena di vita. “Essere parte del Jova Summer Party significa condividere un’energia positiva e un’idea di connessione con le persone e con la natura. È la stessa energia che da sempre scorre in Acqua Vera”, dichiara Rodolfo Quagliuolo, Direttore Marketing AQua Vera SPA.