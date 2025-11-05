Cap d'Any: ad Alghero il più grande palcoscenico a cielo aperto d'Italia





La città catalana di Sardegna per il Cap d'Any 2025-2026 cambia pelle e presenta il più grande palcoscenico a cielo aperto d’Italia nell'area del porto turistico. La presentazione delle giornate clou del Capodanno, questa mattina al Quarter, alla presenza del sindaco Raimondo Cacciotto, del presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, accompagnato da Roberto Fiori ed Elisa Finetti del Consiglio d'Amministrazione, dalle assessore al Turismo ed alla Cultura, Ornella Piras e Raffaella Sanna. Saranno tre i giorni di grande spettacolo e musica con un programma di eventi pensato per tutte le generazioni: si parte il 29 dicembre col concerto di Raf, cantautore tra i più acclamati e amati artisti italiani, che in 40 anni di carriera ha pubblicato 14 album in studio vendendo più di 20 milioni di dischi in tutto il mondo. Raf è reduce dal tour del quarantesimo anniversario di “Self Control”, un brano amato in tutto il mondo, un vero e proprio fenomeno, inno alla leggerezza e al senso di libertà. Self Control, tra le hit più famose di sempre, ha segnato la ricca e straordinaria carriera di Raf e negli anni è diventato un evergreen che continua a spopolare tra i più giovani, insieme agli altri pezzi più celebri del suo repertorio, tra cui “Sei La Più Bella Del Mondo”, “Il battito Animale, “Cosa Resterà degli Anni ‘80”, “Ti Pretendo”, “Infinito”, “Stai con Me”, “Non è mai un errore” e molti altri. Per la serata di martedì 30, direttamente dal cuore della wave italiana, Kid Yugi, uno dei nomi più caldi del momento. Nato nella provincia pugliese, a Massafra, ha conquistato tutti con il suo stile crudo, lirico e cinematografico, capace di fondere rime di strada e riferimenti dark in un mix unico. Con progetti come The Globe e I nomi del diavolo, e collaborazioni con Geolier, Lazza ed Ernia, ha portato la sua voce dalle piazze del Sud ai palchi di tutta Italia. Nella stessa serata si esibirà anche il giovane rapper sardo Low-Red - all'anagrafe Mario Serra - originario di Sassari e leader del collettivo Nuova Sardegna. Nel 2019 ha pubblicato “Mario mixtape”, suo primo lavoro solista a cui fa seguire “Mario II” del 2021. Mentre nel 2024 pubblica “The Biggest Sblao” e la repack del 2025 “The Biggest Sblao Eva Eva Eva”. Il perfetto preludio al grande evento della notte di San Silvestro affidato a Gabry Ponte che trasformerà il cuore della città in una gigantesca pista da ballo sotto le stelle per una notte dance memorabile. Con una carriera straordinaria che si estende per oltre 25 anni, il dj e produttore multi-platino e nominato ai Grammy Gabry Ponte è una delle figure di spicco della musica dance mondiale. L’artista italiano vanta un seguito planetario grazie al suo inconfondibile stile elettronico, con oltre 6 miliardi di stream complessivi, 17 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, e un palmarès che include 3 Dischi di Diamante, 50 di Platino e 29 d’Oro. Il 2025 si è rivelato forse uno degli anni più importanti della carriera di Gabry Ponte. L’inno dance "Tutta L’Italia" è stato scelto come colonna sonora ufficiale della 75a edizione del Festival di Sanremo, portandolo poi anche a rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2025 sul palco di Basilea, in Svizzera, con una performance che ha lanciato un potente messaggio di unità al mondo intero. Infine San Siro Dance il 28 giugno 2025, dove Gabry Ponte ha scritto la storia diventando il primo Dj di sempre a esibirsi da headliner allo Stadio San Siro di Milano, davanti a 56.000 spettatori in festa. E da poco ha annunciato che tornerà a San Siro il 27 giugno del prossimo anno con San Siro Dance 2026. “Con questo programma vogliamo offrire ad Alghero e ai suoi ospiti un Capodanno nuovo, senza precedenti. Tre serate di musica, spettacolo e divertimento che si inseriscono in un mese intero di eventi diffusi, pensati per rendere la città viva e accogliente durante tutte le festività. Alghero sarà ancora una volta capitale del Capodanno in Sardegna” le parole del presidente della Fondazione Graziano Porcu. Il Cap d’Any infatti non si esaurisce nelle tre serate clou, sarà lungo un mese, da vivere insieme sotto il cielo di Alghero: il cartellone delle iniziative parte da dicembre, con un programma ricco di manifestazioni, eventi e spettacoli per tutti i gusti: Dai laboratori per bambini all’intrattenimento per le famiglie, dagli spettacoli itineranti ai concerti diffusi nel centro storico, fino ai mercatini di Natale, alla pista di pattinaggio sul ghiaccio e a tante altre attrazioni che animeranno la città per tutte le festività. Il Cap d’Any di Alghero è organizzato dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero in collaborazione con Shining Production, numerose associazioni ed il sostegno della Regione Sardegna.





Il programma completo degli eventi sarà presentato nei prossimi giorni. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.algheroturismo.it.

