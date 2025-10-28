Sassari, Giorgio Montanini porta “Fall Reloaded” al Teatro Verdi: la satira si aggiorna al presente

Il 14 febbraio 2026 Giorgio Montanini torna a Sassari, al Teatro Verdi, con “Fall Reloaded”, una versione rinnovata del suo spettacolo di successo, per Roble Factory in collaborazione con Shining Production.

Dopo i sold out della scorsa stagione, il comico marchigiano rimette mano al testo. Non per vezzo, ma per necessità: il mondo cambia, e lui lo racconta mentre cambia.

“Fall Reloaded” è lo stesso spettacolo, ma passato attraverso un setaccio più fitto. Dentro ci finiscono le nuove ossessioni collettive, le ipocrisie dell’epoca digitale, la religione senza fede, la libertà che teme le parole, e la guerra che non si può più nominare senza scegliere da che parte stare.

Montanini, da sempre allergico ai conformismi, si muove controcorrente. Nel suo monologo, il politicamente corretto è la nuova forma di censura gentile, la “via di mezzo” che ha sostituito ogni convinzione, e il progresso si misura più in hashtag che in diritti sociali. Il suo bersaglio è l’immobilismo del presente: “un mondo che ha sostituito il bianco e il nero con il grigio del compromesso, chiamandolo equilibrio”.

Chi lo conosce sa che Montanini non predica, provoca. Non offre risposte, ma domande scomode. E se c’è una morale nei suoi spettacoli, è che la libertà di pensiero non si chiede: si esercita, anche a costo di farsi odiare.

I biglietti sono in vendita su TicketOne e nei punti vendita abituali. Tutte le informazioni sul sito teatroverdisassari.it.

A San Valentino, al Verdi, si ride di noi. Ma con Montanini, la risata arriva sempre dopo aver pensato.