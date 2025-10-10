A Villa Verde il mito di Fred Buscaglione rivive con "A qualcuno piace Fred": musica e introspezione per la rassegna INTRECCI





Domenica 12 ottobre alle ore 17.00 si aprono le porte al ricordo di un artista che ha lasciato un’impronta indelebile sul costume e sulla società del suo tempo con lo spettacolo firmato da Origamundi “A QUALCUNO PIACE FRED” di e con Ivano Cugia. Attraverso una narrazione avvincente e musiche d’epoca, il brillante show rende omaggio all’indimenticabile Fred Buscaglione, icona della cultura popolare nostrana, nonché uno dei più grandi talenti italiani del XX secolo. L’allestimento svela il lato più intimo e vulnerabile del leggendario cantante, dall'infanzia ai ritmi frenetici delle serate nei locali notturni, fino all'ascesa al successo. In un vivace susseguirsi di brani musicali e passi recitati, vengono raccontati i desideri e le delusioni di un uomo dietro la maschera dell'artista per un’avventura scenica emozionante, coinvolgente, piena di ritmo, umorismo ma anche introspezione, che celebra la vita e la carriera dell’istrionico Buscaglione. Innovatore della scena musicale italiana negli anni Cinquanta, fu abilissimo nel fondere gli stili americani con la tradizione melodica nostrana, dando vita a un linguaggio sonoro unico.





La stagione prosegue poi sabato 18 ottobre alle ore 17.00 con “Tutto l’Amore del Mondo”, musica e poesia con Gisella Vacca e Renato Muggiri, prodotto da Il Crogiuolo. Ingresso: 1 euro – Move The Box Via Indipendenza n. 1 Villa Verde (OR) La rassegna è organizzata dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno sotto la direzione artistica di Betty Oro, con il sostegno e la collaborazione del Comune di Villa Verde, della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport, del Ministero della Cultura, della Fondazione di Sardegna, della Biblioteca comunale "Antoni Cuccu" di Villa Verde e del Consorzio Turistico Le Due Giare.

