Alghero: Il Mare Llengua Festival al via con il meglio della canzone d'Autore

Le tre serate del 17-18-19 ottobre al Teatro Civico “G.Ballero” di Alghero, si
preannunciano ricche di spettacolo e di musica. Si parte Venerdì 17 con il
docufilm “Une Langue en Plus”, del regista francese Cyrille Claus, prodotto da
Jean Jacques Torre, che sarà presente alla serata. Si avvia inoltre la
collaborazione con la Società Umanitaria di Alghero (partner della serata) e con
l'Associazione Culturale Babel con il cortometraggio “Nodas. Launeddas in
tempus de crisi”, di Andrea Mura e Umberto Cao, una produzione
dell’Associazione culturale Iscandula (Italia, 2015, 29). A impreziosire la serata,
le esibizioni di Claudia Crabuzza, Giorgia Gungui e la Bumbe Orchestra.
Sabato 18 ottobre sarà la volta del premio alla canzone d’autore delle lingue
minoritarie che verrà assegnato alla migliore composizione, sulla base delle
votazioni della giuria.
Sul palco, insieme all’ospite d’onore Setak, Targa Tenco
2024, ci saranno la cantautrice catalana Agathe Catel, il duo corso
provenzale Liame di Liza L’Occitane e Lionel Giacomini, la cantautrice di
Barcellona Rusò Sala, il valenciano Joan Aznar, Silvia Pilia, Noemi
Balloi, Elisa Carta, Federico Perantoni Marras. La Giuria composta da Paolo
Talanca, Alessia Pistolini, Felice Liperi, Barbara Vargiu, Salvatore Maltana, Gino
Marielli, Mauro Uselli, Giusy Piccone, Gustau Navarro, Vittoria Mura, Carla
Valentino, Nicoletta Bigi e Vittoria Perotto, assegnerà nella stessa serata anche
il premio per il miglior testo e per il miglior live.
Domenica 19 ottobre spazio alla musica in algherese, la cui classifica è in via
di composizione. Insieme agli autori algheresi che saranno selezionati nei
prossimi giorni, altri nomi del panorama delle lingue minoritarie ospiti del
festival, come il duo provenzale – sardo Renat Sette e Gianluca Dessì, Davide
Casu, Manuel Attanasio, Joan Aznar, Antonello Colledanchise.
Il Festival è organizzato dall'Associazione Cabirol, con il sostegno del Comune
di Alghero, della Fondazione Alghero, della Fondazione di Sardegna e della
Generalitat de Catalunya. Anche per la serata dedicata alla canzone d’autore
algherese sono previsti i premi per il miglior testo e per il miglior live.
La serata di apertura di venerdì 17 ottobre sarà ad ingresso gratuito
Mentre per le serate del 18 e 19 la prevendita si aprirà da lunedì 6 ottobre
presso il botteghino del Teatro Civico, dalle 17:00 alle 19:30