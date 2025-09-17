Alghero, il tramonto in musica: Raimondo Dore porta il pianoforte sulla spiaggia di Maria Pia

Il pianoforte al tramonto, il mare come quinta scenica e Capo Caccia che lentamente si spegne nella sera. È questa l’atmosfera promessa dal concerto “Nel Tramonto il colore delle note”, in programma domenica 21 settembre sulla spiaggia di Maria Pia.

Protagonista sarà il Maestro Raimondo Dore, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra melodie raffinate, trasposizioni e improvvisazioni jazzistiche. «Chi da Alghero guarda il mare può godere di tutta l’ampiezza dell’orizzonte – racconta Dore –. Non c’è un momento più magico quando il gigante di Capo Caccia sembra ormai rassegnato ad assopirsi e il flusso del mare mischia in maniera solenne e mistica gli accordi».

Il concerto si terrà presso lo stabilimento Hermeu, con ingresso in spiaggia dalle 19:15 e inizio alle 20:00. Lo spettacolo sarà arricchito dalle installazioni artistiche di Mario Esposito. Con il Service audio e luci della Rm management.

Il pianista algherese proporrà un repertorio che attraversa riletture di brani classici e creazioni originali, in cui il linguaggio del jazz ridà vita a composizioni “antiche”, trasformandole in qualcosa di nuovo e inatteso. Un incontro tra natura e musica, in una delle cornici più suggestive della Riviera del Corallo.