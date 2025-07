Spettacolo Elmas in Festa entra nel vivo: giochi per bambini e cabaret sotto le stelle con Gabriele Cossu

Dopo il grande successo dei primi appuntamenti, proseguono gli eventi di Elmas in Festa 2025, la rassegna promossa dal Comune di Elmas che per tutta l’estate animerà piazze, borghi e luoghi simbolo della città con un calendario ricco di cultura, tradizione, musica e spettacolo. All'interno del cartellone trova spazio anche il Festival della Laguna, un segmento speciale dedicato alla valorizzazione del paesaggio, dell’identità lagunare e delle attività per tutte le generazioni. Il mese di luglio si aprirà con due eventi di forte richiamo, capaci di coinvolgere pubblici diversi e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Gli appuntamenti sono organizzati dal Comune di Elmas, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, la Pro Loco Elmas, il Circolo Acli Elmas e diverse realtà associative del territorio. Venerdì 4 luglio, in Piazza Ruggeri, andrà in scena uno degli appuntamenti centrali del Festival della Laguna 2025: il Kids Village Elmas, una giornata interamente pensata per i bambini e le famiglie, con giochi, animazione e attività ludiche a cura della Cooperativa Warfree. L’evento trasformerà la piazza in un villaggio del divertimento, in cui i più piccoli potranno socializzare, giocare e vivere momenti spensierati in un contesto sereno e coinvolgente. Sabato 5 luglio, la programmazione di Elmas in Festa proseguirà in Piazza della Chiesa con una serata dedicata alla comicità e al buon umore: sul palco salirà Gabriele Cossu, tra i volti più amati del panorama comico sardo, che proporrà uno spettacolo di cabaret carico di ironia, satira e momenti esilaranti. Una vera e propria festa della risata pensata per tutte le età, capace di unire generazioni diverse in una serata leggera e aggregante. Entrambi gli eventi sono a ingresso libero e rappresentano due tasselli importanti della visione culturale dell’Amministrazione comunale: promuovere occasioni di socialità, valorizzare gli spazi pubblici e rafforzare il legame tra territorio e comunità. Il programma di Elmas in Festa 2025 proseguirà a luglio con nuovi appuntamenti di grande richiamo: il 10 e 11 luglio, Piazza Ruggeri ospiterà due serate di teatro all’aperto a cura di Abaco Teatro, con spettacoli capaci di coinvolgere un pubblico eterogeneo, grazie a una proposta che unisce tradizione e sperimentazione. Sabato 12 luglio sarà invece la volta della comicità graffiante di Pino e gli Anticorpi, protagonisti di una serata attesissima dal pubblico. Venerdì 18 luglio, spazio alla musica popolare e alla cultura sarda con il concerto Ajò a ballare, diretto da Emanuele Garau e accompagnato da una mostra mercato dell’artigianato sardo, per una serata che unisce danza, identità e tradizione. Ad agosto, il calendario si arricchirà con eventi di respiro internazionale e appuntamenti legati alla devozione popolare: il 2 agosto torna in Piazza della Chiesa il 50° Festival Internazionale del Folklore, seguito il 21 agosto dal concerto dei Non Soul Funky. I festeggiamenti in onore di San Sebastiano, in programma il 29 e 30 agosto, animeranno la città con momenti religiosi e un grande evento musicale organizzato dal comitato. Anche settembre sarà un mese ricco di iniziative: si partirà il 20 settembre con Sa Die de sa Reconoscenzia, promossa dalla Consulta Anziani, che prevede la tradizionale biciclettata – Memorial Valeria Erdas, un omaggio alla cittadinanza attiva. Il gran finale del Festival della Laguna si svolgerà nel weekend del 27 e 28 settembre a Giliacquas, con due giornate dedicate all’ambiente, all’arte e all’enogastronomia: una conferenza sulla tutela della laguna, la mostra fotografica In Laguna di Armando Ruggeri, lo spettacolo serale Tango e Vino Tinto con il Gustavo Gini Quintet e ballerini tangueros, e il concerto degli Echo 80. Il tutto accompagnato da degustazioni, esperienze sensoriali e attività all’aria aperta, tra cui tour in barca, kayak, canoa, yoga e visite guidate, grazie alla collaborazione con Trip Sardigna e FICK Sardegna. Il calendario si concluderà in autunno con un ultimo ciclo di eventi: il 28 ottobre, il Teatro Maria Carta ospiterà il quiz-show Dr. Why, mentre il periodo natalizio sarà animato da tre iniziative speciali: l’8 dicembre con il Festival Premio Laguna, promosso dalla Consulta delle Donne con la partecipazione di Giulia Fadda, il 13 dicembre con il concerto della Schola Cantorum Villa del Mas e, infine, i Mercatini di Natale in Piazza della Chiesa l’8, 22 e 23 dicembre, tra animazioni e un’atmosfera ricca di magia.