Spettacolo Grande successo per l’Associazione Bastida di Sorres al Nautic Event di Stintino

Tre giornate intense, ricche di storia, gusto e partecipazione: si è conclusa con straordinario successo la presenza dell’Associazione Bastida di Sorres al Nautic Event di Stintino, svoltosi dal 27 al 29 giugno 2025. L’evento, tra i più attesi del panorama turistico ed enogastronomico del nord Sardegna, ha visto una straordinaria affluenza di pubblico che ha seguito con entusiasmo tutte le attività proposte nello spazio curato dall’Associazione. Venerdì 27 giugno, ad aprire il programma è stata una raffinata degustazione del formaggio Primo Sale, abbinato a vini locali, in un incontro tra gusto e tradizione monastica che ha riscosso grande apprezzamento. Sabato 28, la giornata clou: il pubblico ha gremito l’area dedicata allo show cooking a tema medievale curato da Davide e Gianni Cannas, accompagnato dalla degustazione del semicotto Demetrio Cossu con abbinamenti enologici d’eccellenza. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera, la straordinaria esibizione della Compagnia di Danze Storiche Kerkos, che ha riportato in scena i fasti delle corti europee con danze e costumi d’epoca. Domenica 29, a chiudere il ciclo di appuntamenti, lo show cooking di Michele Porcheddu e un atteso momento dedicato alla creatività in cucina con l’innovativo dessert firmato da Stefano Fadda, ispirato alla tradizione ma proiettato verso l’alta cucina contemporanea. La partecipazione al Nautic Event ha rappresentato anche un’occasione per offrire al pubblico un’anteprima esclusiva della prossima edizione della Bastida di Sorres, in programma nel mese di settembre. L’interesse dimostrato dai visitatori conferma l’importanza di intrecciare cultura, enogastronomia e identità locale per coinvolgere pubblici sempre più ampi. L’Associazione Bastida di Sorres desidera ringraziare tutti i partner, tra cui la Cantina Tenute Asinara, per il supporto offerto, e il pubblico che ha reso ogni momento indimenticabile.