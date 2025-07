Spettacolo Venerdì 4 luglio prende il via la rassegna "Perle di mare"

Nel cuore del Nord Sardegna, prende il via dal 4 al 6 luglio “Perle di Mare”, una nuova e attesissima iniziativa che promette di deliziare i palati e valorizzare le eccellenze gastronomiche locali. Inserita nell'ambito del più ampio progetto ‘Sa Mesa Nostra’, la rassegna offre una serie di esclusive degustazioni gratuite di ostriche e cozze, proposte nei migliori ristoranti del territorio. L'iniziativa "Perle di Mare" si pone l'obiettivo di accendere i riflettori sulla ricchezza della cucina costiera sarda e sui suoi prodotti ittici d'eccellenza, coinvolgendo attivamente ristoratori, residenti e turisti in un'esperienza gastronomica unica e indimenticabile. È un invito a scoprire e riscoprire i sapori autentici del nostro mare, esaltati dalla maestria dei nostri chef. I partecipanti avranno l'opportunità imperdibile di assaporare gratuitamente ostriche freschissime e cozze selezionate, direttamente frutto del nostro mare. Un'occasione per apprezzare la filiera corta e la qualità superiore dei prodotti locali, pilastri su cui si fonda l'identità culinaria della Sardegna. Questo importante progetto è reso possibile grazie al fondamentale contributo di Confcommercio e della Regione Sardegna con l'assessorato al turismo, che ha garantito la fornitura gratuita e di alta qualità delle ostriche e delle cozze, sottolineando il suo impegno nel supporto agli operatori e nella promozione del territorio. L'intera iniziativa è curata da Confcommercio Nord Sardegna, che ne assicura la massima visibilità e coinvolgimento del pubblico e degli addetti ai lavori. “Con 'Perle di Mare', vogliamo accendere i riflettori sulla straordinaria qualità dei nostri prodotti ittici locali e sulla creatività dei nostri ristoratori, che sanno trasformare ingredienti semplici in esperienze culinarie di eccellenza," ha dichiarato il presidente di Fipe Confcommercio nord ovest Sardegna. "È un'opportunità non solo per valorizzare la nostra identità gastronomica costiera, ma anche per rafforzare il legame tra la produzione locale, la ristorazione di qualità e tutti coloro che amano il gusto autentico della Sardegna.” L'iniziativa rappresenta un tassello cruciale nel percorso di promozione del turismo enogastronomico del Nord Sardegna, rafforzando la rete tra produttori, ristoratori e consumatori e offrendo un'ulteriore motivazione per esplorare la ricca offerta del territorio. Si invitano residenti e turisti a informarsi presso i ristoranti aderenti nel Nord Sardegna per partecipare a queste esclusive degustazioni.