La grande lirica d’estate: Sassari e Alghero accendono la passione per l’opera

È entrato nel vivo con la prova generale dei Carmina Burana e i festeggiamenti della Dinamo il periodo più atteso e intenso della grande lirica d’estate firmata Ente de Carolis. Una stagione che promette di conquistare ancora una volta il pubblico isolano, grazie a un programma ricco e ambizioso che unisce tradizione, spettacolo e nuovi spazi.

Il 28 e il 29 giugno, alle 21:30, nell’Arena di piazza d’Italia a Sassari, andrà in scena il monumentale Carmina Burana di Carl Orff. Dopo il successo delle prime edizioni, l’Ente ha deciso di raddoppiare le recite per ogni produzione, raccogliendo l’entusiasmo di un pubblico sempre più numeroso. Sul podio ci sarà Francesca Tosi, direttore musicale e Maestro del coro de Carolis, già apprezzata nella stagione lirica 2024 per il Galà pucciniano. Oltre duecento artisti tra coro, orchestra e solisti animeranno la scena: il coro delle voci bianche diretto da Salvatore Rizzu, il coro del Friuli Venezia Giulia, e i solisti Domenico Balzani (baritono), Evgenia Vakkert (soprano) e Antonino Siragusa (tenore).

La prova generale di Carmina Burana, aperta al pubblico, si è trasformata in un vero evento spettacolare, coinciso con “La notte del Triplete” della Dinamo Sassari. Una fusione unica tra sport e musica che ha animato la piazza, suggellata dalla conduzione di Andrea Sini e Elisabetta Canalis.

Il 1 luglio, Carmina Burana si sposterà ad Alghero, nell’Arena del Porto, sulla banchina dogana, inaugurando un nuovo palcoscenico per i grandi eventi. La collaborazione tra Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Ente de Carolis segna l’inizio di un progetto culturale pensato per espandere l’offerta artistica e attrarre sempre più pubblico anche nei centri turistici. Le prevendite stanno già registrando numeri straordinari, confermando l’alto gradimento dell’iniziativa.

Il gran finale è atteso per il 10 e 12 luglio con Madama Butterfly, sempre in piazza d’Italia a Sassari. Sarà un’occasione speciale per il ritorno in patria del tenore Francesco Demuro, che dopo il successo di Werther debutterà nel ruolo di Pinkerton. Al suo fianco, la stella internazionale Vittoria Yeo interpreterà Cio Cio San, mentre Fabian Veloz vestirà i panni di Sharpless. A dirigere l’orchestra del de Carolis sarà Sergio Oliva, confermato dopo i successi di Pagliacci, Otello e Giselle Around le Villi. La regia e le scene del nuovo allestimento sono firmate da Alberto Gazale, apprezzato per i suoi lavori precedenti, tra cui Otello, Pagliacci e il dittico pucciniano Bohème e Giselle Around le Villi, presentato con successo a Lucca e Sassari.

Una stagione lirica che si conferma sempre più vivace e partecipata, capace di unire la forza della tradizione al desiderio di innovare e aprirsi a nuovi orizzonti culturali. La grande lirica d’estate di Sassari e Alghero non è solo spettacolo, ma un’esperienza collettiva che sa parlare al cuore del pubblico.