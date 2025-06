“Morricone dirige Morricone”: a Tharros due serate tra cinema, musica e magia sotto le stelle

Il Teatro dell’antica città di Tharros si trasforma, sabato 28 e domenica 29 giugno, in un palcoscenico unico dove la grande musica per il cinema incontra la storia millenaria della Sardegna. Alle ore 21.00, infatti, andrà in scena “Morricone dirige Morricone – La grande musica per il cinema in versione originale”, un evento imperdibile che vedrà Andrea Morricone, figlio del leggendario Ennio, salire sul podio per dirigere l’Orchestra Roma Sinfonietta.

Accanto a lui, il Coro “G.P. da Palestrina” di Cabras, diretto da Stefano Cucci e Fenisia Erdas, impreziosirà l’esperienza musicale con una coralità avvolgente, in una location che già di per sé racconta storie di civiltà antiche e suggestioni eterne. L’appuntamento, organizzato dalla Fondazione Mont’e Prama, si avvale del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna – Programma di Coesione Italia 21–27, del Comune di Cabras e di numerosi partner locali.

Il programma promette un viaggio emozionante attraverso alcune delle più celebri colonne sonore firmate da Ennio Morricone, eseguite nella loro versione orchestrale originale. Si inizia con la suite “Gli Intoccabili”, seguita dal delicato “Tre Adagi” per violino e orchestra, che comprende La Califfa, Addio Monti e L’amore sospeso. L’intensità drammatica di Sostiene Pereira apre la strada a uno dei momenti più attesi: la suite “Leone”, tributo alle iconiche musiche scritte per i film di Sergio Leone, tra cui L’uomo dell’armonica, Il buono, il brutto, il cattivo, C’era una volta il West, Giù la testa e L’estasi dell’oro. A impreziosire questi brani, la partecipazione all’armonica di Luigi Mattacchione.

La serata prosegue con “Cinema 1”, dove troveranno spazio perle come Nuovo Cinema Paradiso, Il prato, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, il Tema di Deborah e Poverty. Non mancheranno interventi solistici al pianoforte di Antonello Maio e al flauto di Bruno Paolo Lombardi.

Il blocco “Fogli sparsi” includerà musiche meno conosciute ma altrettanto affascinanti, come Il Clan dei Siciliani e Metti una sera a cena. La serata si chiuderà con la suite “Mission”, uno dei lavori più spirituali di Morricone, comprendente Gabriel’s oboe, The Falls e On Earth as it is in Heaven, con l’oboe solista di Antonio Verdone.

Sul palco, oltre a Andrea Morricone, ci saranno la soprano Vittoriana De Amicis, il violinista Marco Fiorini come primo violino solista e oltre sessanta elementi d’orchestra. Una formazione imponente che promette un’interpretazione fedele e commovente della poetica musicale del Maestro.

L’evento non sarà solo un concerto, ma una vera immersione emotiva e visiva: le musiche immortali di Morricone rivivranno in una cornice unica come il sito archeologico di Tharros, sotto il cielo stellato dell’estate sarda. Una doppia serata che celebra la memoria collettiva del grande cinema, la forza evocativa della musica e la bellezza senza tempo della Sardegna.

Per tutti gli eventi estivi a Tharros, incluso questo, è attivo un servizio navetta con trenino dalle 19:30 alle 21:30 da Pratza Is Ballus (San Giovanni di Sinis) all’ingresso dell’area archeologica. I parcheggi principali sono disponibili fronte chioschi e negli stalli segnalati, mentre per le persone con disabilità sono previsti posti riservati e una navetta gratuita.

Sono previsti dieci posti riservati per persone con disabilità e dieci per accompagnatori, con tariffe agevolate. Il servizio navetta gratuito per persone con mobilità ridotta sarà attivo anche al termine del concerto per il rientro.

Due serate, insomma, che promettono di rimanere nella memoria: un omaggio al genio di Ennio Morricone, alla sua eredità musicale e alla capacità eterna della sua arte di commuovere e unire.