Premio Dessì, verso la finale: Agnelli a luglio, Durastanti e Janeczek ad agosto

Mentre fervono le consultazioni della giuria per selezionare i finalisti delle sezioni Poesia e Narrativa, il Premio letterario Giuseppe Dessì — da quarant’anni faro culturale per la Sardegna e non solo — si prepara a offrire al pubblico nuovi appuntamenti di rilievo, in attesa del gran finale di ottobre.

Due eventi spiccano nel ricco calendario di incontri e spettacoli che accompagnano la quarantesima edizione: il 31 luglio sarà protagonista Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours, in un incontro-intervista all’Anfiteatro del Parco Dessì (ore 21.30), condotto dal regista e autore teatrale Giacomo Casti. L’appuntamento promette non solo parole ma anche musica, con alcuni brani che Agnelli regalerà al pubblico accompagnandosi alla chitarra. Un’occasione preziosa per ascoltare dalla sua voce riflessioni e racconti legati a musica, teatro, radio e TV, filtrati da quella schiettezza che ne ha sempre contraddistinto la personalità.

Il 4 agosto, a Casa Dessì (ore 17), sarà invece la volta dell’incontro Straniere in patria, che vedrà protagoniste le scrittrici Claudia Durastanti e Helena Janeczek. Due autrici capaci di raccontare con profondità il senso di appartenenza multipla, la doppia identità di chi si sente, al tempo stesso, italiana e straniera. Un dialogo che promette di esplorare il loro sguardo “altro” sulla realtà contemporanea, arricchito anche dal legame con le tradizioni sarde: l’incontro si inserisce infatti nella cornice dei festeggiamenti di San Sisinnio, celebrazione identitaria che le autrici vivranno e racconteranno come testimoni dirette. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Festival della Marina di Villasimius e il Comitato per i festeggiamenti di San Sisinnio.

Dopo l’annuncio ufficiale delle terzine finaliste e dei premi speciali, il programma entrerà nel vivo a settembre, con numerosi eventi gratuiti tra presentazioni, concerti e dibattiti, fino alla serata conclusiva del 4 ottobre, quando saranno proclamati i vincitori.

La quarantesima edizione del Premio Dessì è promossa dalla Fondazione Giuseppe Dessì, con il sostegno dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione e Beni Culturali, del Comune di Villacidro, della Fondazione di Sardegna e del Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Sardegna e la media partnership di TGR.

Un percorso che conferma il Premio Dessì come una delle più solide e vivaci piattaforme culturali italiane, capace di mettere in dialogo letteratura, musica e identità.