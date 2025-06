Spettacolo Festival Dall'altra parte del mare: Oggi arrivano Susana Martín Gijón, Imma Monsó, Roberto Mercadini

La seconda giornata del festival letterario Dall’altra parte del mare, venerdì 27 giugno, inizia alle 19 in piazza Sulis ad Alghero con gli incontri con Susana Martín Gijón e Imma Monsó, due delle più lette, tradotte e premiate scrittrici in lingua, rispettivamente, spagnola e catalana, e prosegue alle 21 a Lo Quarter con un affabulatore d’eccezione, Roberto Mercadini, che rievoca la potenza e il fascino del capolavoro di Herman Melville nello spettacolo “Moby Dick (Sebbene molti abbiano tentato)”. Tre incontri che fotograno i nostri giorni attraverso il tema delle pressioni sociali sulle donne, il ruolo della memoria storica e del ricordo personale e collettivo, e l’eredità dei grandi scrittori che hanno rivoluzionato la letteratura mondiale. Susana Martín Gijón è nata a Siviglia, è una giurista specializzata in relazioni internazionali e diritti umani e una maestra riconosciuta della novela negra spagnola. Durante l’Aperitivo in Giallo in collaborazione con le Tenute Sella &Mosca, conversa con Elias Mandreu del suo ultimo romanzo, “Progenie” (Ponte alle Grazie), in cui si intrecciano maternità, violenza e pressioni sulle donne all’interno di un caso intricato affidato alle indagini e all’intuito della vice ispettrice Camino Vargas. Al termine dell’incontro si brinda con un calice di Cala Reale delle Tenute Sella&Mosca. Dopo un interludio musicale dell’Istituto “G. Verdi” di Alghero, la scrittrice catalana di Lleida Imma Monsó, collaboratrice di testate prestigiose come El Pais e La Vanguardia e autrice di romanzi per adulti e per ragazzi premiati con importanti riconoscimenti, dialoga con Joan Adell e Raffaele Sari di “La maestra e la bestia” (Feltrinelli), un romanzo di formazione travolgente e ironico, che ha vinto il Premio Joaquim Amat-Piniella per il miglior romanzo in lingua catalana. Attraverso la vicenda della protagonista, Severina, che all’inizio del libro è una giovane maestra di un paesino dei Pirenei, il libro ripercorre la storia della Spagna dagli anni più bui del franchismo alla transizione democratica vitalista e allegra, per riscattare la memoria storica e ottenere giustizia per i vinti della guerra civile. Lincontro è in collaborazione con la Generalitat de Catalunya. La serata continua a Lo Quarter (21:30) con Roberto Mercadini, un narratore, poeta e divulgatore trascinante ed enciclopedico, amato da un pubblico trasversale, che lo segue nei teatri, sul web e in Tv, dove per più stagioni è stato ospite fisso di Geppi Cucciari nella trasmissione di Rai 3 “Splendida cornice”. Al pubblico del festival Mercadini propone “Moby Dick”, un’avvincente narrazione teatrale, di cui è autore, regista e interprete e che nasce dalla sua ammirazione, stupore e perfino sgomento di fronte al capolavoro di Herman Melville, uno dei libri più affascinanti, avventurosi e inclassificabili della letteratura mondiale (prenotazioni e biglietti: Mailticket - Dall'altra parte del mare 2025). La 12ª edizione del festival letterario internazionale Dall’altra parte del mare è curato da Elia Cossu e Maria Luisa Perazzona dell’Associazione Itinerandia in collaborazione con la Libreria Cyrano e il sostegno della Regione Sardegna, della Fondazione Alghero, della Camera di Commercio di Sassari (Network “Salude & Trigu”), e dei Comuni di Alghero e Putifigari.