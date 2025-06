Spettacolo Conto alla rovescia per la XXV edizione del Festival “Suoni & Ritmi per la Pace” 2025

Dal 28 giugno al 20 luglio 2025 torna a Cagliari, nel suggestivo spazio all’aperto della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche in Via Sant’Ignazio da Laconi 76, lo storico Festival “Suoni & Ritmi per la Pace” organizzato dal Circolo Ricreativo dell’Università degli Studi di Cagliari in collaborazione con l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno diretta da Betty Oro. L’atteso evento, giunto ormai alla sua XXV edizione, propone una rosa di concerti di alto livello artistico che attingono a matrici diverse, creando un vero e proprio ponte tra culture, tradizioni e stili di tutto il mondo con l’obiettivo di promuovere un messaggio universale di pace, tolleranza e condivisione. Il ricco cartellone si snoda in otto appuntamenti che vedono sul palco artisti di fama nazionale e internazionale unitamente a band che rappresentano le migliori realtà nel panorama musicale locale. Dal jazz alle sonorità etniche, dal soul e dallo swing alle contaminazioni sperimentali, “Suoni & Ritmi per la Pace” anima anche quest’anno il centro storico di Cagliari con la potenza del ritmo, del ballo, della poesia e delle jam session, in un clima di festa aperto a tutti. Il focus del Festival è il dialogo interculturale attraverso la musica, magnetico linguaggio universale che ad ogni appuntamento si rinnova come strumento in grado di favorire l’incontro tra mondi diversi. L’iniziativa si distingue anche per il suo ruolo di promozione culturale e sociale di Cagliari e del suo hinterland che, attraverso la collaborazione tra associazioni, scuole di musica, enti locali e realtà del territorio, rafforza il senso di comunità e di partecipazione attiva. Infine la location open air, in un contesto di grande suggestione ambientale e architettonica, permette di godere delle proposte musicali in totale armonia con le bellezze e specificità degli spazi urbani, così rivitalizzati per una città davvero a misura d’uomo. Partenza il 28 giugno alle ore 20.00 con il live SecondoMé, omaggio musicale a Fabrizio De André, icona della canzone d’autore italiana, simbolo di impegno civile, umanità e profondità poetica. Sotto i riflettori Juri Deidda - sassofono tenore ed elettronica, Alessandro Garau - batteria, Paolo Assiero Brà - contrabbasso, basso elettrico ed elettronica e Mauro Pes - tastiere. Special guest Giorgio Murtas alla chitarra. Non un tributo, ma una personale visione in musica delle storie, dei personaggi, della dimensione intellettuale di Fabrizio Dè Andrè. Musica capace di narrare, attraverso sei suite, senza un testo e senza una voce, con un’estrema attenzione al timbro ed ai suoni, le grandi tematiche trattate da De Andrè: la Libertà, le Donne, gli Ultimi, il mistero dell’amore e della guerra, il Mare, la Fede. Musica interrotta solo brevemente dalla voce del Sassofonista che con le sue riflessioni e suggestioni introdurrà una ad una le Suite suggerendo un percorso di ascolto. Il Festival prosegue il 29 giugno, sempre alle ore 20.00 con “Le signore del Jazz” firmato da Tiziana Capasso Quintet, un viaggio tra jazz e musica contemporanea, interpretato con sensibilità e raffinatezza, per un concerto seducente e coinvolgente. Sul palco Tiziana Capasso - voce, Alessandro Angiolini - sax Tenore, Andrea Angiolini - pianoforte, tastiere, Lanfranco Olivieri - basso elettrico e Stefano Salis - batteria. Il Jazz ha avuto nell'arco della sua storia innumerevoli interpreti. Un grande apporto a questa musica lo hanno dato le voci femminili, le grandi cantanti jazz che hanno aperto l'ascolto ad un vasto pubblico. Non poteva quindi mancare una serata tutta al femminile dedicata alle Signore del Jazz e l'inserimento di brani pop e bossanova arrangiati con lo stile della band per una serata eclettica che cavalca il ritmo tra passato e presente.



“Suoni & Ritmi per la Pace” prosegue poi dal 5 al 20 luglio con altri sei imperdibili date da segnare in agenda: 5 luglio ore 20.00 “Sonheros Il Ritmo dell’Incontro”, dirige la Jam Session il maestro Rinaldo Pinna. 6 luglio ore 20.00 “Choro da Ilha” con Matteo Sedda - tromba, Emilia Mulas - clarinetto, Antonio Delussu – bandolim, Cristian Ferlito - chitarra sette corde, Federico Unali – pandeiro. 12 luglio ore 20.00 “Sonheros Il Ritmo dell’Incontro”, dirige la Jam Session il maestro Rinaldo Pinna. 13 luglio ore 20.00 “Swing Fever Society” con Silvia Follesa - voce femminile, Matteo Sedda – tromba, Maurizio Marzo - chitarra jazz, Andrea Lai – contrabbasso, Stefano Vacca – batteria. Ospiti della serata: Swing Dance Society e Lindy Circus Cagliari 19 luglio ore 20.00 “Santosuarez Orchestra” (El Caribe) con Luis Armando Medina Torres - piano, Giovanni Dessì - Congas, Maiquel Pino Velázquez - timbales e drums, Yoris Beltrán - voce, Juan Carlos Avila - basso. In pista la ballerina Norma Gomez, grazie alla collaborazione con la scuola Tres Tiempos. 20 luglio ore 20.00 “Ramblers Street Music” - Storie di strada e musica con Francesco Atzori - voce, Antonio Firinu - fisarmonica, Matteo Gallus - violino, Riccardo Sanna - basso, Matteo Leone - batteria e voce, Maurizio Floris - sax. L’ingresso alle serate è di 3 euro, con ingresso gratuito per i soci CRUC. Per informazioni e prenotazioni www.palazzodinverno.com tel. 3514215163- 3336576499 La manifestazione è organizzata dal Circolo Ricreativo dell’Università degli Studi di Cagliari in collaborazione con l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno sotto la direzione artistica di Betty Oro, grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport, il Ministero della Cultura, la Fondazione di Sardegna, in collaborazione con la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche.