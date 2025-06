Spettacolo Al via domani Dall'altra parte del mare con Sandrone Dazieri, Patrizia Sardo Marras, Geppi Cucciari e Rick DuFer

La scenografia è quella seducente di Piazza Sulis con la sua torre affacciata sulle onde. La città è Alghero, la data giovedì 26 giugno alle 19. E l’evento non può che essere l’inaugurazione del festival Dall’altra parte del mare, una delle manifestazioni più rappresentative dell’estate nella Riviera del Corallo per la sua capacità di unire cultura e convivialità, approfondimento e vibrazioni pop, con ospiti che arrivano dal mondo della narrativa, del giornalismo, della musica, dell’arte e dell’intrattenimento, e che quest’anno riflettono, da diverse prospettive, su “la parola presente”. Il festival, ad Alghero fino a domenica 29 giugno, è curato da Elia Cossu e Maria Luisa Perazzona dell’Associazione Itinerandia in collaborazione con la Libreria Cyrano e il sostegno della Regione Sardegna, della Fondazione Alghero, della Camera di Commercio di Sassari (Network “Salude & Trigu”), e dei Comuni di Alghero e Putifigari. La 12ª edizione si apre sulle note delle giovani e talentuose violiniste Giulia Peana e Camilla e Celeste De Deo, allieve dell’Istituto Musicale “G.Verdi” di Alghero, accompagnate dalla maestra Anna Vilardi. Poi Piazza Sulis diventa la location vista mare per il primo dei 4 Aperitivi in Giallo di quest’anno, in collaborazione con le Tenute Selle&Mosca. Protagonista, lo scrittore Sandrone Dazieri, maestro riconosciuto del noir e del thriller italiani e autore di serie, come quella del Gorilla, tradotte in più di 25 paesi. Accompagnato da Eleonora Carta, presenta “Uccidi i ricchi” (Rizzoli), un nuovo capitolo dell’ex vicequestore Colomba Caselli, questa volta alle prese con un misterioso serial killer spinto da inquietanti rivendicazioni sociali. Alla fine dell’incontro il pubblico sarà invitato a brindare con un delizioso calice di spumante Oscarì Sella&Mosca. Dopo un interludio musicale del Coro di Florinas diretto dal maestro Giacomo Pintori, al festival arriva la seconda ospite della serata, Patrizia Sardo Marras, che con Alghero ha un rapporto speciale, perché è qui che è nata e da qui ha iniziato, al fianco dello stilista Antonio Marras, suo compagno nella vita e nella professione, la conquista delle più importanti capitali del fashion, da Milano a Parigi e New York. Lo racconta nel memoir “La moda non è un mestiere per cuori solitari” (Bompiani), accompagnata da altre tre donne piene di talento, simpatia e genialità: la conduttrice e autrice Geppi Cucciari, l’attrice Federica Fracassi e la critica d’arte Francesca Alfano Miglietti. Inoltre”, mimetizzato” tra il pubblico, ci sarà anche il disegnatore Riccardo Atzeni, che farà ritratti ai partecipanti e alle ospiti. Alle 21:30 Dall’altra parte del mare si sposta nel piazzale di Lo Quarter, dove lo scrittore e performer vicentino Rik Dufer, più conociuto dal popolo del web come “il primo youtuber della filosofia”, porta un irresistibile spettacolo-monologo, “Da grande taglierò ombrelli. Come l’arte ci salvarà la vita”, in cui, con ironia e un pizzico di poesia, propone possibili vie d’uscita dai percorsi obbligati del pensiero unico nella vita di tutti i giorni. Partendo da una semplice domanda: che fai, se mentre ti stai riparando dalla pioggia, qualcuno viene accanto a te e taglia il tuo ombrello?