Liquida 2025, a Saccargia torna il festival di letteratura giornalistica: dal 24 al 27 luglio tra attualità, diritti e memoria

Anna Foa, Christian Greco, Barbara Serra, Giuliana Sgrena, Guido Tonelli, Natascha Lusenti, Luciano Canova, Massimo Roscia, Gianni Biondillo e molti altri: sono questi i protagonisti della settima edizione di Liquida, il festival di letteratura giornalistica che, dal 24 al 27 luglio, si svolgerà accanto alla basilica di Saccargia, promuovendo una riflessione alta su informazione, attualità e cultura civile.

Organizzato dal Comune di Codrongianos in collaborazione con Lìberos, il festival rinnova il suo impegno a offrire “uno sguardo attento su ciò che accade nel mondo”, come sottolinea Giovanni Scanu, consigliere comunale con delega alla Cultura e ideatore della rassegna. «La longevità e l’elevata qualità del festival dimostrano che anche una piccola realtà come la nostra può contribuire con successo alla crescita culturale e sociale della comunità».

Due anteprime anticipano la rassegna: il 30 giugno a Cargeghe, Luigi Manconi parlerà del suo ultimo libro La scomparsa dei colori, in dialogo con Gemma Maurizi; il 15 luglio a Sassari, al Padiglione Tavolara, Cristina Nadotti discuterà sul turismo incontrollato a partire dal saggio Il turismo che non paga, insieme a Elias Vacca e Franco Cuccureddu. Entrambi gli appuntamenti inizieranno alle 19.

Il programma del festival

Tra i momenti più attesi, la storica Anna Foa, vincitrice del Premio Strega Saggistica, presenterà Il suicidio di Israele (Laterza), un saggio che condanna le politiche del governo Netanyahu e invoca la nascita di uno Stato palestinese. Il direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, porterà invece La cultura è di tutti (Egea), scritto con Paola Dubini, riflessione sull’accessibilità e l’inclusione del patrimonio culturale.

Barbara Serra torna a Liquida con Fascismo in famiglia (Garzanti), viaggio tra i documenti e le ambiguità del nonno Vitale Piga, antifascista divenuto podestà del regime. Giuliana Sgrena, con il memoir Me la sono andata a cercare (Laterza), racconterà il giornalismo di guerra, la prigionia in Iraq e la morte dell’agente Nicola Calipari, ucciso durante il suo rilascio.

Nel cartellone anche il fisico Guido Tonelli, che con L’eleganza del vuoto (Feltrinelli) guiderà il pubblico tra fisica e filosofia. Il divulgatore Luciano Canova presenterà Economia dell’ottimismo e L’economista sul tapis roulant (Il Saggiatore), mentre Massimo Roscia proporrà un monologo ispirato a Errorario e Boomerario (Rai Libri), saggi divertenti e istruttivi sul linguaggio.

Spazio al pensiero critico con Carla Bassu e Antonio Nicita, che affronteranno il tema delle libertà fondamentali e della regressione costituzionale (Il Mulino). Sempre sul tema dei diritti, Valeria Palumbo e Susi Ronchi saranno le protagoniste della tavola rotonda curata da Assostampa, moderata da Simonetta Selloni, presidente dell’Associazione Stampa Sarda. Ronchi porterà Le verità, riflessione sul confine tra informazione e propaganda, mentre Palumbo illustrerà La voce delle donne (Laterza), saggio sulle pioniere del giornalismo italiano.

Chiude l’elenco degli ospiti Natascha Lusenti, con Il coraggio di contare (Il Saggiatore), un saggio che intreccia finanza ed etica al femminile, e Gianni Biondillo, autore de La costruzione del potere (Marsilio), riflessione politica sull’architettura del regime fascista.

Durante le giornate del festival, la basilica di Saccargia resterà aperta fino alle ore 21.