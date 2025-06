San Teodoro, il 28 giugno a Cala d’Ambra l’omaggio a Gabriella Ferri: “Fior de Limone” al Music Festival

Il Cala d’Ambra Music Festival prosegue con il suo secondo appuntamento sabato 28 giugno alle ore 19.00, sulla terrazza de L’Esagono, a San Teodoro, con “Fior de Limone”, un omaggio musicale e narrativo a Gabriella Ferri. L’ingresso è gratuito.

Il concerto, promosso dall’Associazione La Jacia con la direzione artistica di Carlo Sezzi, rientra nella terza edizione del festival e intende celebrare l’ottantesimo compleanno dell’artista romana, figura simbolo della musica italiana popolare e cantautorale, capace di unire ironia, passione e malinconia in un linguaggio personale e sempre riconoscibile.

“Fior de Limone” si presenta come un concerto-spettacolo fatto di musica, immagini e parole, che propone al pubblico un dialogo aperto e privo di formalismi con l’universo artistico di Gabriella Ferri. Un’esperienza che si sviluppa in uno spazio intimo e coinvolgente, tra esecuzioni musicali e brevi frammenti video che raccontano aspetti meno noti della sua vita e della sua poetica.

A dar voce e corpo a questo racconto collettivo saranno Alessandro Zolo (basso e contrabbasso), Andrea Lubino (batteria e percussioni), Federico Marras Perantoni (chitarra e voce), Carlo Doneddu (chitarra e voce) e Silvia Pilia, voce solista. L’ensemble costruisce un ponte tra le molte anime di Gabriella Ferri: dalla tradizione romanesca e popolare alle influenze sudamericane, passando per le sue sperimentazioni linguistiche e il repertorio più intimo e personale.

Blu Notte: musica anche il lunedì sulla spiaggia

Il festival proseguirà per tutta l’estate con il progetto speciale “Blu Notte”, che ogni lunedì – dal 23 giugno all’8 settembre – porterà a Cala d’Ambra un ciclo di dodici jam session al tramonto, direttamente in spiaggia. Il primo set, di circa 45 minuti, sarà eseguito da un quartetto di base, per poi lasciare spazio a musicisti che vorranno unirsi liberamente alle improvvisazioni.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione alle jam session è possibile contattare il numero 328 1175561, mentre per prenotazioni relative all’evento è disponibile il numero 0784 865783.

Il Cala d’Ambra Music Festival è organizzato con il patrocinio del Comune di San Teodoro.