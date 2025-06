Rosita Manuguerra presenta "Malanima" alla Libreria Cyrano di Alghero

Mercoledì 24 giugno, alle ore 19.00, lo spazio all’aperto della Libreria Cyrano di Alghero ospiterà Rosita Manuguerra per la presentazione del suo romanzo d’esordio, Malanima, edito da Feltrinelli. A dialogare con l’autrice sarà Raffaele Sari. L’incontro rientra tra le anteprime del festival Dall’altra parte del mare.

Cresciuta a Favignana, “un’isola nell’isola”, Rosita Manuguerra ha imparato presto che tra il dire e il fare c’è davvero di mezzo il mare. Dopo una lunga parentesi torinese e la formazione alla Scuola Holden, ha scelto la scrittura per raccontare storie. Con Malanima, il suo primo romanzo, mette al centro l’isola come metafora dell’esistenza e spazio reale di tensione tra restare e partire.

Il romanzo prende vita in un luogo dove “non tutti vanno e vengono allo stesso modo”. Alcuni arrivano con il sole e se ne vanno con la pioggia, altri non si domandano più da che parte del mare appartengono. E poi ci sono quelli che si trovano a un bivio e devono scegliere se restare o salpare, consapevoli che entrambe le strade lasceranno un’impronta.

La protagonista Mia conosce bene questo dissidio, ereditato dalla storia familiare: la madre Teresa è rimasta, la zia Nietta ha lasciato l’isola. Ora che è adolescente, Mia continua a vivere queste tensioni assieme agli amici Giulia, Anna e Nello. L’equilibrio si incrina con l’arrivo di Marina, “la ragazza di città che non se ne andrà con le piogge di settembre”. Diversa, sfuggente, Marina è oggetto di emozioni forti e contrastanti. Per Mia incarna il fascino dell’altrove. Ma Marina non è solo una presenza nuova: porta con sé antichi legami, un passato che intreccia traumi e amicizie lontane, segreti mai confessati.

“Malanima” è un romanzo di formazione che scava nel solco della memoria e della scelta, dove le protagoniste vivono e rielaborano le fratture non risolte delle generazioni precedenti. “Sapevo che l’isola può farti ammalare: sia che ti imponga di restare sia che ti costringa ad andar via.” Una frase che racchiude lo spirito di un libro capace di restituire al lettore lo struggimento e la bellezza dei luoghi interiori, che spesso coincidono con quelli geografici.