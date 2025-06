JazzAlguer: il Tommaso Perazzo Trio il 25 giugno all’Agriturismo I Vigneti

Prosegue a pieno ritmo l’ottava edizione di JazzAlguer, la rassegna che coniuga musica di qualità e scenari suggestivi. Martedì 25 giugno, alle ore 19.00, sarà il Tommaso Perazzo Trio a salire sul palco verde dell’Agriturismo I Vigneti, per un appuntamento che si preannuncia avvolgente, tra note, atmosfera e natura.

Formato ad Amsterdam nel 2015, il trio nasce dall’incontro tra Tommaso Perazzo al pianoforte, Kimon Karoutzos al contrabbasso e Marcello Cardillo alla batteria, durante gli anni di studio presso il Conservatorio della capitale olandese. La loro musica si distingue per l’interplay raffinato e dinamico che si crea tra i tre, capace di evolvere in tempo reale e di rispondere all’energia del pubblico. Le composizioni originali e gli arrangiamenti di standard jazz si trasformano in momenti sonori sorprendenti e irripetibili, fedeli allo spirito del loro primo disco What’s Coming Next?

Il trio affonda le sue radici nella tradizione jazz e blues, ispirandosi a giganti come l’Oscar Peterson Trio, Gene Harris, Ray Brown e Monty Alexander. In particolare, Tommaso Perazzo esplora a fondo le potenzialità del pianoforte, impiegando tecniche come la percussione diretta delle corde e l’utilizzo creativo di oggetti all’interno dello strumento per generare timbri inediti e nuove suggestioni acustiche.

Il concerto si svolgerà all’aperto, sul prato dell’Agriturismo I Vigneti: il pubblico è invitato a portare un telo o una piccola sedia per godersi la musica nel massimo comfort. Al termine, chi lo desidera potrà trattenersi per assaporare i piatti della casa con un menù fisso a 35 euro.

Costo del biglietto per il concerto: 10 euro.

Per info e prenotazioni: +39 375 8732735 – bayouclub.info@gmail.com

Per la cena: contattare direttamente l’Agriturismo I Vigneti.

La rassegna JazzAlguer è diretta da Massimo Russino e promossa dall’associazione culturale Bayou Club Events, con il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del bando Salude & Trigu. Con il patrocinio del Comune di Alghero. La rassegna è parte del circuito nazionale di ItaliaJazz.