Spettacolo Sassari, Teatro Astra – Sabato 21 giugno, ore 20:30 In scena Quelli che Ben Pensano Lo spettacolo di fine anno della Scuola di Teatro di Daniela Cossiga e Antonella Masala

Sabato 21 giugno alle ore 20:30, il Teatro Astra di Sassari ospiterà Quelli che Ben Pensano, saggio conclusivo della Scuola di Teatro diretta da Daniela Cossiga e Antonella Masala. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con la compagnia Teatro La Botte e il Cilindro, a coronamento di un intenso percorso formativo che ha visto coinvolti decine di giovani allievi e allieve. Ispirato all’omonimo brano di Frankie hi-nrg mc, Quelli che Ben Pensano è una potente riflessione teatrale sull’ipocrisia sociale e sulle contraddizioni dell’epoca contemporanea. Lo spettacolo dà voce a una galleria di personaggi quotidiani, simboli di una società segnata da superficialità, egoismo e culto dell’apparenza. Attraverso monologhi intrecciati, scene corali e frammenti di realtà quotidiana, il pubblico viene condotto in un viaggio tagliente dentro le contraddizioni della nostra epoca: uomini e donne che predicano bene e razzolano male, che giudicano senza capire, che fingono per non guardarsi davvero dentro. Un teatro crudo, diretto, a tratti grottesco, che affonda nel disagio morale della società per svelarne la bruttezza nascosta dietro sorrisi compiacenti e giacche ben stirate. Quelli che... è uno specchio inquietante e necessario, che costringe a guardarsi dentro e spinge a immaginare un futuro diverso. A dare vita al testo, con passione e coraggio, sono gli allievi e le allieve della Scuola di Teatro, che ancora una volta mettono in campo la loro creatività, il loro impegno e la forza del pensiero critico. Ospite speciale di quest’anno è Salvatore Canneddu (Salvo), giovane e talentuoso musicista sassarese, che arricchirà lo spettacolo con il suo contributo sonoro. In scena: Alessia Pinna, Alice De Leo, Anna Casu, Antonella Casu, Caterina Oggiano, Desireè Piras, Diletta Arru, Edoardo Rezza, Elisa Pala, Elisa Spiri, Emma Sotgiu, Emma Turilli, Enrico Cordella, Francesca Schroeder, Giorgia Pinna, Iris Murgia, Lara Lupinu, Lavinia Pasella, Lucia Sini, Marco Ruiu, Marina Ladu, Martina Demontis, Mattia Usai, Sabrina Pintore, Sara Ruiu, Serena Pintore, Sofia Pisanu, Valentina Russu, Viola Sassu. Una serata da non perdere, per lasciarsi coinvolgere da un teatro giovane, autentico e necessario.