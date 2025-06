Neoneli, dove la libertà si interroga: la seconda giornata di Licanìas tra parole, escursioni e memoria

Prosegue a Neoneli la nona edizione del festival Licanìas, rassegna dedicata a parole, arti e paesaggi che quest’anno si confronta con il tema della libertà. Promosso dall’amministrazione comunale con la direzione artistica di Giuseppe Culicchia, il festival propone una giornata, quella di domani – venerdì 20 giugno – ricca di appuntamenti tra incontri, escursioni, musica e riflessioni.





La giornata si apre alle 9 con un’escursione naturalistica nell’Oasi di Assai, a cura di Dare Sardinia. Una passeggiata tra lecci, sughere e affioramenti granitici per esplorare uno degli ambienti più autentici del territorio del Barigadu.





Nel pomeriggio spazio agli incontri. Alle 17, a Casa Cherchi, la scrittrice e attrice Saba Anglana presenta La signora Meraviglia (Sellerio), in dialogo con la giornalista Ilaria Onida. Un racconto di migrazione, identità e riscatto, affrontato con lo sguardo personale di un’autrice italiana di origine somala. L’incontro sarà accessibile anche alle persone non udenti grazie al servizio di interpretariato LIS/italiano.





Alle 18, sempre a Casa Cherchi, il filosofo Maurizio Ferraris propone la lectio L’animale dipendente, dedicata al rapporto tra libertà e dipendenza nell’epoca del digitale, tra dati, automazione e nuove tecnologie.





Alle 19 sarà la volta della musica con il giovane cantautore Andrea Filippi, che parlerà di Fabrizio De André e del suo canzoniere libertario insieme al giornalista Paolo Ardovino. Un confronto tra parole e note per riflettere sulla figura di uno degli autori più amati del panorama italiano.





In serata, alle 21.30 in piazza Barigadu, Claudia Pinelli sarà protagonista di un dialogo con Giuseppe Manias sulla figura del padre, Giuseppe "Pino" Pinelli, ferroviere anarchico morto in circostanze mai chiarite. Un incontro dedicato alla memoria, alla giustizia e alla dimensione politica della libertà.





Alle 22.30, a chiudere la giornata, il concerto Parole di Faber – Il grande tributo a Fabrizio De André. Sul palco I Notturni, la band fondata da Andrea Filippi, con un repertorio dedicato all’opera del cantautore genovese.





Per i più piccoli, alle 16 a Casa Cultura, è prevista la lettura del libro Mio zio Guido fa il muratore (Orecchio acerbo), con le illustrazioni di Irene Volpiano, a cura delle operatrici di Casa Cultura.





Durante il festival è visitabile la mostra Madame Bovary c’est moi! Liberi dalla censura, collettiva curata da Anna Rita Punzo, con opere di numerosi artisti e artiste che riflettono sul rapporto tra espressione e censura.





Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Il festival continuerà fino a domenica 22 giugno con, tra gli altri, Irvine Welsh, Sabina Guzzanti, Paolo Flores d’Arcais, Beniamino Zuncheddu e Domenico Quirico, che parteciperà in collegamento video.





Info: www.licanias.it facebook.com/licaniasfest instagram.com/licaniasfest

Contatti: 333 5765304 – 349 8751085