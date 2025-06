Spettacolo Alla MEM concerto della Banda musicale della Brigata Sassari la sera di sabato 21 giugno

Cagliari celebra la 31^ Festa della Musica anche con la nota formazione del 151° Reggimento Fanteria Sassari. L'appuntamento è per le 19.30 con ingresso libero e gratuito. Alla MEM concerto della Banda musicale della Brigata Sassari la sera di sabato 21 giugno In occasione della 31^ Festa della Musica a cui ha aderito anche il Comune di Cagliari, sabato 21 giugno 2025, alle 19.30 la corte della MEM – Mediateca del Mediterraneo di via Mameli n. 164 ospita il concerto della Banda musicale della Brigata Sassari. L’ingresso è libero e gratuito. Diretti dal sergente maggiore aiutante Andrea Atzeni, i circa 30 maestri musicisti propongono un repertorio, che varia da quello tipico delle formazioni militari a quello classico, con brani di Rossini, Verdi, Puddu, Sousa e Beethoven passando per Strauss, sino a compositori moderni e contemporanei, tra cui la suite “Dakota” di Jacob De Haan, riferita alla cultura e alla musica dei nativi americani. Immancabile l’emozionante finale con gli inni: quello della Brigata “Dimonios” e quello nazionale “Il canto degli italiani”. Con il tema “I mestieri della musica”, la Festa 2025 è dedicata alle diverse opportunità professionali, che il mondo della musica offre e saranno migliaia i concerti in tutta Italia, che coinvolgerono artisti professionisti, amatori e appassionati di diversi generi musicali. Il Comune di Cagliari aderisce alla Festa anche con l’Assessorato alla Cultura, che ha accolto l’offerta dal 151° Reggimento Fanteria Sassari, mettendo a disposizione uno dei poli culturali e di socializzazione più importanti della Sardegna.