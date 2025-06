Spettacolo Fondazione Maria Carta - Martedì 24 giugno serata musicale nel Teatro Maria Carta di Elmas

Martedì prossimo 24 giugno alle 20,30, in occasione del 91esimo anniversario della nascita di Maria Carta, il Comune di Elmas e la Fondazione a lei intitolata organizzano una serata musicale nel Teatro “Maria Carta” in via Grazia Deledda a Elmas. Allo spettacolo prenderanno parte i due gruppi folk locali “Su Masu” e “Sa Nassa”. Sarà inoltre presente la “Schola Cantorum Villa del Mas”. La voce femminile scelta per l'occasione è quella della raffinata cantante ogliastrina Manuela Mameli, accompagnata alla chitarra da Massimo Satta. Si esibirà l'originale formazione “C.C.C.C.”, ovvero Compagnia Cantante Chitarristi Clandestini, una festosa formazione musicale composta da dieci chitarristi, che hanno dato vita a un progetto musicale interamente dedicato a Piero Marras, per un omaggio a un autore che tanto ha dato alla musica sarda. La serata sarà condotta da Giacomo Serreli. Il Teatro “Maria Carta” di Elmas è stato ufficialmente intitolato all'artista di Siligo il 26 luglio 2021 e ogni anno, in occasione della nascita di Maria, l'amministrazione comunale propone una serata a lei dedicata.