Ossi: al via la XXIX edizione del festival Arte Evento Creazione, il parco di Molineddu si fa laboratorio d’arte condivisa

L’arte non è più un atto solitario ma un dialogo. È questa la filosofia che anima la ventinovesima edizione del Festival Arte Evento Creazione, in programma domenica 22 giugno alle ore 11 presso il Parco delle Arti di Molineddu a Ossi. L’iniziativa, curata da Ivo Serafino Fenu con la direzione artistica di Bruno Petretto, è promossa dall’APS Parco delle Arti Molineddu e dal Comune di Ossi, con il sostegno della Fondazione di Sardegna.

Il titolo scelto per quest’anno, “Peer to Peer – Corrispondenze artistiche”, è già un manifesto: nessun tema imposto, nessuna gerarchia, nessun copione da seguire. Gli artisti sono invitati a lavorare in coppia, con un approccio paritario e aperto al confronto, dove le differenze diventano linfa per la creazione. Non più l’artista isolato nella propria visione individuale, ma un processo di co-creazione fondato sull’ascolto, la libertà espressiva e la condivisione.

Il Parco delle Arti di Molineddu, recentemente acquisito dal Comune, è molto più di una cornice: è organismo vivo e partecipante, spazio in cui l’arte si fonde con la natura, dove le installazioni e le performance entrano in dialogo con l’ambiente circostante, trasformandolo e trasformandosi. Ogni opera lascia un segno, ogni edizione aggiunge un capitolo alla narrazione culturale collettiva del parco.

Nato dall’idea e dall’azione dell’artista Bruno Petretto, il Festival si conferma anche quest’anno punto di riferimento per la sperimentazione artistica in Sardegna, ospitando installazioni, spettacoli, musica, poesia e arti visive. In questa edizione, ciò che conta è la relazione, la contaminazione tra poetiche e linguaggi: un percorso che rinnova l’identità del Festival e ne rafforza il ruolo come spazio generativo di pensiero e creatività.

L’appuntamento è fissato per domenica 22 giugno alle 11. L’ingresso è libero: un invito aperto a tutti, per riscoprire il valore della bellezza condivisa.