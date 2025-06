Baratz, "In ascolto del buio": ritorna l’escursione notturna alla scoperta della natura

Dopo il successo della scorsa edizione, l’appuntamento con In ascolto del buio torna anche per l’estate 2025. L’escursione notturna, organizzata dal Comune di Sassari in collaborazione con il Ceas Lago Baratz, è fissata per sabato 21 giugno, dalle ore 18 fino alle 22:30. Un’esperienza che unisce natura, osservazione e silenzio, in uno degli angoli più suggestivi della Sardegna nord-occidentale.

Il percorso si snoda lungo un itinerario di circa sei chilometri, andata e ritorno, classificato come turistico per difficoltà: sentieri ben tracciati, modesti dislivelli e piste forestali che conducono dal centro Ceas Lago Baratz fino alle due torri costiere di Porto Ferro, la Torre Bianca e la Torre Negra.

La prima parte dell’escursione attraverserà la fitta macchia mediterranea e la pineta. Qui sarà possibile osservare da vicino la vegetazione caratteristica e, con un po’ di fortuna, individuare le tracce della fauna selvatica che abita la zona. Lungo il tragitto che costeggia il lago, è prevista una sosta panoramica dedicata al birdwatching, per osservare l’avifauna del Baratz, l’unico lago naturale della Sardegna, e conoscere la sua storia geologica e ambientale.

La sosta presso la Torre Bianca consentirà ai partecipanti di consumare la cena al sacco in un’atmosfera sospesa, mentre il sole cala dietro il profilo del mare. Al ritorno, accompagnati solo dalla luce delle torce, si entrerà nel cuore del silenzio notturno, interrotto dal richiamo degli anfibi e dal volo discreto dei rapaci notturni che popolano la pineta.

L’escursione prevede la partecipazione di un massimo di 25 persone, ed è obbligatoria la prenotazione telefonando allo 079 533097 (dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30) oppure scrivendo all’indirizzo ceas.baratz@comune.sassari.it.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza, si richiede ai partecipanti un minimo di allenamento alla camminata, l’utilizzo di scarpe da ginnastica o da trekking, abbigliamento comodo, zaino, torcia frontale, almeno due litri d’acqua a persona, cena al sacco e, per chi lo desidera, un binocolo.

Gli accompagnatori a quattro zampe sono ammessi, purché condotti al guinzaglio e compatibili con la presenza di altri animali lungo il percorso.

Il ritrovo è fissato alle 18 presso il Ceas Lago Baratz. La partenza avverrà alle 18:20. Il rientro è previsto per le 22:30, dopo aver percorso, con il favore del buio, il cammino di ritorno immerso nei suoni discreti della notte.