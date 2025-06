Domani a Cagliari al via Il Grande Teatro dei Piccoli

Apre i battenti a Cagliari, negli spazi di Sa Manifattura, la XXIII edizione de Il Grande Teatro dei Piccoli, la rassegna che la compagnia Is Mascareddas dedica ogni anno ai bambini e alle famiglie. Tema dell’edizione 2025: i mostri, figure antiche e contemporanee, affrontate attraverso il linguaggio del teatro, della musica e del gioco.

Domani, mercoledì 18 giugno, l’inaugurazione è affidata, alle ore 17.30, all’estro grafico di Riccardo Atzeni. L’illustratore, all’interno del suo Atelier orchesco, ritrarrà i visitatori che vorranno farsi immortalare nella loro personale versione “orchesca”.

Alle ore 18 salirà sul palco la compagnia piemontese Claudio e Consuelo con lo spettacolo Fiabirilli: una miscela di racconti, musiche dal vivo e numeri di giocoleria, intrecciati nelle gag dei due protagonisti, in grado di intrattenere e divertire il pubblico più giovane e le famiglie.

Il programma proseguirà alle 19.30 con la compagnia toscana I Pupi di Stac, che porta per la prima volta in Sardegna lo spettacolo di burattini Il drago dalle sette teste. La narrazione segue le avventure del giovane pescatore Gianni, che, dopo aver risparmiato un pesce magico, riceve in dono tre oggetti misteriosi: una conchiglia, una spada arrugginita e un fedele compagno, il cane Carlino. Saranno proprio questi doni, uniti al coraggio del protagonista, a sostenerlo nei momenti decisivi della sua impresa.

Fra uno spettacolo e l’altro, spazio anche al gioco e al ristoro. L’associazione culturale Lughené di Cagliari proporrà i GLE, i Grandi Giochi di Legno, mentre la merenda sarà offerta dagli sponsor Arborea, Liki e Fratelli Cellino, con yogurt, latte al cacao, snack di carasau e fette biscottate.

La rassegna proseguirà fino a domenica 22 giugno, sotto la direzione artistica di Donatella Pau e con l’organizzazione della compagnia Is Mascareddas, in collaborazione con Sardegna Ricerche. Il festival gode del sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero per i Beni Culturali e del Comune di Cagliari.

Per informazioni e biglietti: info@ismascareddas.it – Tel. +39 3465802580 / 3318655693 / 3409201092. La biglietteria si trova presso lo Spazio TAB a Sa Manifattura, in viale Regina Margherita 33. Prezzi: intero 6 euro, ridotto 3 euro per gruppi da quattro persone, formula due spettacoli nella stessa serata a 10 euro.