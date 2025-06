Spettacolo Musicultura, otto artisti in cerca di gloria Silvia Lovicario rappresenterà la Sardegna

Countdown per le fasi finali della 36° edizione di Musicultura in programma a Macerata dal 17 al 21 giugno. La Rai in veste di main media partner, seguirà l’evento attraverso Rai Radio1, Rai2, TgR, Rainews24, Rainews.it, Rai Italia e RaiPlay. La conduzione delle due serate conclusive, in scena il 20 e il 21 giugno allo Sferisterio di Macerata, è affidata a Carolina Di Domenico e, per la prima volta, a Fabrizio Biggio. Gli ospiti ad oggi confermati sul palco dello Sferisterio sono Riccardo Cocciante, Antonella Ruggiero, Vinicio Capossela, Eugenio Finardi, Tricarico e Valerio Lundini. Con loro ci saranno gli otto giovani artisti vincitori della 36°edizione di Musicultura, Questi gli artisti che saliranno sul palco: Alessandra Nazzaro, Napoli - Ouverture; Elena Mil, Monza - La ballata dell’inferno; Frammenti, Treviso - La pace; Ibisco, Bologna - Languore; ME JULY, Benevento – Mundi; Moonari, Roma - Funamboli; Abat-jour, Rieti - Oblio; Silvia Lovicario, Nuoro – Notte. Silvia Lovicario è una cantautrice originaria della Sardegna, attualmente residente a Brescia,dove ha studiato canto jazz al Conservatorio "Luca Marenzio" e ha approfondito lo studio della viola da gamba, specializzandosi poi alla Hochschule für Musik und Theater di Monaco. Ha recentemente ottenuto riconoscimenti significativi nel panorama musicale italiano. Nel settembre 2024, ha vinto la 37ª edizione del festival "Percoto Canta" con il brano inedito "Ninna nanna di fine estate" e una cover di "Respect" di Aretha Franklin, conquistando sia la giuria di qualità che quella della critica. Nel 2025, Silvia ha lanciato il suo "Prato Lavico Tour", un progetto musicale che rappresenta una rinascita artistica, ispirato alla metafora del suolo vulcanico che, pur apparendo arido, ridona vita. Il tour, presentato in trio con Andrea Ragnoli ai sintetizzatori e Giacomo Albertelli alla batteria, offre un mix di alternative rock, pop, influenze ambient e una forte componente cantautorale. Suona anche chitarra e basso, prediligendo un mix tra pop, indie cantautorato, alternative rock e componenti jazz/antica . Collabora a progetti come il duo Nùes, lo spettacolo UMBRA – Song Comics e il progetto in solo Muízu.