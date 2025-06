Alghero si prepara a un’estate di grandi eventi: il programma completo di #AlgheroExperience 2025

Dal 12 giugno al 30 settembre, Alghero offrirà una stagione estiva fitta di appuntamenti, distribuiti tra il centro storico, i litorali, i chiostri, i porti e le borgate. Il cartellone #AlgheroExperience 2025, presentato dal Comune e dalla Fondazione Alghero, in collaborazione con associazioni culturali, operatori turistici e artisti locali e nazionali, si prefigge di coprire l’intero arco estivo con centinaia di eventi pensati per un pubblico eterogeneo.

«L’estate 2025 consolida il ruolo strategico di Alghero come capitale culturale e turistica del Mediterraneo», ha dichiarato il presidente della Fondazione Graziano Porcu. «Stiamo trasformando la Fondazione in una vera e propria Destination Management Organization, partecipando a diversi bandi regionali che ci consentiranno di programmare il futuro. Con il bando “Grandi Eventi” contiamo di prolungare le iniziative fino a dicembre, proponendo un’offerta che spazia tra cultura, enogastronomia, arte e sport. È già prevista una campagna di marketing verso le principali destinazioni europee collegate, per sostenere il turismo anche nei mesi invernali».

Alla presentazione del programma erano presenti anche le assessore Ornella Piras (Turismo) e Raffaella Sanna (Cultura). «Abbiamo voluto un programma che valorizzi le eccellenze locali e il nostro territorio», ha spiegato Piras. «Chi viene ad Alghero cerca esperienze autentiche e noi puntiamo con forza su enogastronomia e tradizioni». Sulla stessa linea Sanna: «La cultura è il cuore pulsante di questa città. Il calendario nasce da un lavoro sinergico tra Amministrazione e Fondazione, con contributi di alto livello da parte degli operatori locali».

Il programma si annuncia fitto. Tra gli appuntamenti principali:

Dal 12 al 15 giugno, il Genera Festival ospiterà il Premio Giornalistico della Sardegna. Il 21 giugno sarà la volta della Festa della Musica, con il suggestivo arrivo dal mare delle Vele del Verdi e il concerto soul diretto da Raimondo Dore.

Sempre il 21 giugno prenderanno il via i tradizionali Focs de Sant Joan, con riti simbolici, falò e il salto del fuoco, cui si aggiungerà l’esibizione dei Castell de Germanor con i Castells dei Mataresos de l’Alguer e dei Castellers de Sants.

JazzAlguer proporrà nomi di rilievo internazionale: Amii Stewart (18 agosto), Tullio De Piscopo (18 luglio), Emma Smith (24 luglio), Stella Cole (2 agosto), Francesco Tricarico (29 agosto). La world music sarà rappresentata dal Festival Musica delle Bocche, con Malatu Astatke (8 agosto) e il duo norvegese Trygve Seim & Andreas Utnem (31 agosto).

Non mancheranno gli spettacoli teatrali del Cedac, la prosa d’estate con Aldo Cazzullo, Moni Ovadia, Valerio Aprea, Gabriele Vacis e il nuovo progetto di Gavino Murgia. La stagione lirico-sinfonica 2025 si aprirà il 1° luglio con Carmina Burana dell’Orchestra e Coro Ente de Carolis.

Il 5 luglio è atteso il Grand Prix del Corallo, mentre dal 5 al 20 luglio si svolgerà il Festival Cinema delle Terre del Mare, organizzato dalla Società Umanitaria. Dal 26 al 29 giugno si terrà il Festival letterario Dall’Altra Parte del Mare, con ospiti come Sandrone Dazieri, Concita De Gregorio, Rick Dufer, Gad Lerner e Roberto Mercadini. Dal 10 al 13 luglio spazio al Festival Mediterranea curato dall’Associazione Editori Sardi.

Sul fronte musicale, Lo Quarter e l’Anfiteatro Ivan Graziani ospiteranno la 27ª edizione di Abbabula con Cristiano De André (31 luglio) e Brunori Sas (3 agosto). L’Alguer Summer Festival, diretto da Shining Productions, porterà Fabri Fibra (7 agosto), Alfa (8 agosto), Gianluca Gotto (5 agosto), TurboPaolo (6 agosto), Enrico Brignano (16 agosto), Barbascura X (18 agosto), Herbert Ballerina (28 agosto), Paolo Ruffini (25 agosto). A seguire i concerti di Loredana Bertè (26 luglio), Edoardo Bennato, i Chicago con Danny Seraphine, gli AL McKay’s Earth, Wind & Fire, e Antonella Ruggiero con La Buona Novella di Fabrizio De André.

Il 9 agosto la Fondazione Alghero presenterà il Big Comedy Ring Show, con comici da Zelig e Colorado: Beppe Braida, Max Cavallari, Marco Bazzoni. Previsti anche spettacoli per famiglie, come il Magic Cartoon Live Show del 12 agosto.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla cultura locale e alle tradizioni: le serate dell’Obra Cultural per la lingua algherese; il Festival Melos del Centro Studi Saser; il Festival del Mediterraneo dell’Associazione Arte in Musica; l’anteprima dell’Ittiri Folk Fest (17 luglio); l’Alghero Wine Week (2-6 luglio); il ritorno del Birralguer, le rassegne corali dell’Estudi Polifònic e del Coro Polifonico Algherese, la Festa del Cacciatore, la Festa dell’Olio EVO, il Festival delle Aiuole e il Mamatita Festival.

Il 2025 sarà anche un anno di eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale: dai giochi studenteschi di marzo alla terza tappa del World Triathlon Championship Series, dalla Supercoppa di Beach Soccer al passaggio della Fiamma Olimpica previsto per dicembre. Alghero rafforza così il proprio ruolo di città dello sport e dei grandi eventi.

Il programma completo è in aggiornamento e consultabile ai link ufficiali e sui canali social di Alghero Turismo.