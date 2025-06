Afterhours, il ritorno delle “Piccole Iene”: ristampa celebrativa e tour con la band originale

Vent’anni fa usciva “Ballate per Piccole Iene”, un disco destinato a segnare la storia del rock italiano. Il 6 giugno 2025, in occasione di questo anniversario, l’album verrà ripubblicato in una nuova edizione rimasterizzata da USM / Universal Music Italia. Ma non sarà un semplice tributo alla memoria: Manuel Agnelli ha infatti deciso di riunire la band di allora – con Andrea Viti, Dario Ciffo e Giorgio Prette – e di tornare sul palco per un tour che attraverserà l’Italia a partire dal 26 giugno.

La nuova edizione dell’album è disponibile in CD e vinile nero, mentre la versione in vinile marmorizzato rosso mattone – esclusiva Discoteca Laziale – è andata esaurita in poche settimane. Tutti i formati includono un poster celebrativo con le quattro copertine originali firmate da Guido Harari e l’artwork di Thomas Berloffa, che ha anche curato la nuova grafica per la ristampa. Il lavoro di rimasterizzazione è stato affidato a Giovanni Versari, che ha collaborato con Agnelli per dare nuova profondità e tridimensionalità al suono originario: “È un suono che respira, che graffia, che accarezza e colpisce, in un equilibrio fragile tra violenza e vulnerabilità”, spiega il tecnico del suono.

“Ballate per Piccole Iene”, pubblicato nel 2005 da Mescal e distribuito nella sua versione inglese da One Little Indian (storica etichetta di Björk), è composto da dieci brani registrati in presa diretta tra Catania e Milano. Contiene brani come “Ci sono molti modi”, “Carne fresca” e “La vedova bianca”, ancora oggi parte del repertorio live di Agnelli. L’album fu co-prodotto da Agnelli stesso e da Greg Dulli (Afghan Whigs, Twilight Singers), con il missaggio di sei brani affidato a John Parish (PJ Harvey, Eels) e il contributo alla chitarra slide di Hugo Race, ex membro dei Bad Seeds di Nick Cave.

Ma la celebrazione non si ferma al passato. Il tour 2025 sarà arricchito dalla partecipazione di giovani band selezionate tramite “Carne Fresca: Suoni dal Futuro”, rassegna ideata da Francesca Risi e curata dallo stesso Agnelli con Giovanni Succi e Gianluca Segale per Germi LdC. Da novembre 2024 ad oggi, il laboratorio culturale di via Cicco Simonetta a Milano ha accolto oltre cento progetti emergenti: “Abbiamo aperto le porte ad una sessantina di band ad oggi, dopo centinaia e centinaia di ascolti ricevuti da tutta Italia”, spiega Agnelli. “Questi giovani suonano per autentica passione e hanno per fine ultimo lo stare bene insieme”.

Il tour partirà da Bologna e farà tappa nei principali festival e arene italiane, da Roma a Padova, passando per Napoli, Cagliari e Reggio Calabria, offrendo a queste band emergenti la possibilità di aprire per gli Afterhours su palchi prestigiosi. Un gesto che testimonia la volontà di Agnelli e della sua squadra di restituire qualcosa alla musica italiana, valorizzando la scena indipendente con lo stesso spirito irriverente e sincero che animava le “piccole iene” del 2005.

BALLATE PER PICCOLE IENE – TOUR 2025

26.06 - Bologna – Sequoie Music Park

28.06 - Firenze – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale – SOLD OUT

02.07 - Genova – Balena Festival

03.07 - Torino – Flowers Festival

05.07 - Roma – Roma Summer Fest (Cavea, Auditorium Parco della Musica)

06.07 - Roma – Roma Summer Fest – SOLD OUT

08.07 - Milano – Kozel Carroponte

09.07 - Padova – Sherwood Festival

12.07 - Arezzo – Mengo Music Fest

15.07 - Brescia – Arena Campo Marte

19.07 - Pordenone – Blues & C. Festival

23.07 - Napoli – Noisy Naples Fest – Arena Flegrea

25.07 - Servigliano (FM) – NoSound Fest – Parco della Pace

26.07 - Bellaria Igea Marina – Beky Bay

01.08 - Cagliari – Arena in Fiera

03.08 - Assisi – Suoni Controvento – Rocca Maggiore

08.08 - Locorotondo – Locus Festival

10.08 - Reggio Calabria – Fatti di Musica Festival – Tempietto Arena

13.08 - Zafferana Etnea – Anfiteatro Falcone e Borsellino

