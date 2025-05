Alghero: torna il Festival della Canzone Algherese, venerdì 30 maggio la 16ª edizione al Teatro Civico

Anche quest’anno, la città di Alghero si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più sentite e partecipate del panorama culturale locale: il Festival della Canzone Algherese, giunto alla sedicesima edizione. L’evento si terrà venerdì 30 maggio 2025 alle ore 20.00 presso il Teatro Civico “Gavin Ballero”, e promette una serata ricca di emozioni, musica e identità.

Organizzato dall’APS Festival della Canzone Algherese, con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, il Festival si avvale della collaborazione di Catalan TV (sponsor ufficiale), Radio Onda Stereo e dell’Associazione Culturale “Ammentos”.

Sarà una gara canora avvincente: diciotto cantanti saliranno sul palco per sfidarsi con brani inediti in lingua algherese, espressione autentica della cultura e della tradizione catalana di Sardegna. Ma la serata non sarà solo competizione. Il Festival è, da sempre, anche spettacolo e celebrazione della musica locale, con ospiti d’eccezione che animeranno il palco tra una performance e l’altra.

Ad aprire la serata sarà il prestigioso Coro Pro Arte, diretto dal Maestro Domenico Balzani. A seguire, il gruppo musicale Istentales porterà sul palco il proprio repertorio, arricchito dalla partecipazione straordinaria dell’artista folk Franca Pinna. Spazio poi all’energia dei Los Mata Cichas, che sapranno coinvolgere il pubblico con il loro ritmo travolgente, e alla classe del trombettista algherese Giuseppe Manca, capace di fondere tecnica e sentimento con uno stile inconfondibile.

Durante la serata verrà assegnato un Premio alla Carriera al cantautore algherese Antonello Colledanchise, figura centrale nella storia della canzone algherese. Protagonista sin dalla prima edizione del Festival nel 1972, Colledanchise si è distinto per oltre cinquant’anni di attività artistica e di divulgazione culturale, soprattutto nelle scuole. La sua produzione conta otto album e due libri di poesie in algherese, e la sua musica ha raggiunto platee in Catalogna, Francia, Grecia, Portogallo e Brasile. Fra i riconoscimenti ricevuti: il Premio “Faber” dedicato a Fabrizio De André, premi alla carriera conferiti dal Centro Studi Toniolo, dalla Banda Musicale Dalerci, dagli ex sindaci Tonino Baldino e Mario Conoci. Nel 2023, alla Camera dei Deputati a Roma, è stato insignito del Premio Tacita Muta per le lingue minoritarie.

A presentare la serata saranno Elisabetta Dettori e Olga Landi. La giuria sarà composta da sei giudici tecnici, affiancati da due giudici popolari, estratti a sorte tra il pubblico poco prima della gara, in base ai numeri seriali dei biglietti.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso il negozio di strumenti musicali “Tot Per la Música”, in via Lo Frasso 10 ad Alghero. Il giorno dello spettacolo, sarà possibile acquistarli direttamente al botteghino del teatro a partire dalle ore 18.30.

Il 16° Festival della Canzone Algherese si conferma così un appuntamento imprescindibile per chi ama la musica, la lingua e l’identità algherese. Una serata che unisce le generazioni e che, attraverso la forza della canzone, mantiene viva una tradizione preziosa.