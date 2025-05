Spettacolo Oltre la Voce: tre giorni di musica e formazione a Ossi con Ernesto Marciante

Dal 30 maggio al 1° giugno, Ossi ospita tre giornate dedicate alla voce, alla musica e alla condivisione artistica. Protagonista dell’iniziativa è il Maestro Ernesto Marciante, cantautore, compositore e pianista, attualmente docente di canto jazz e pop presso il Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera. Su invito dell’Associazione Lux Nova, con il patrocinio del Comune di Ossi e in collaborazione con il Parco delle Arti di Molineddu, Marciante arriva in Sardegna con una proposta formativa coinvolgente, articolata in due momenti di approfondimento musicale, che si terranno il 30 maggio e il 1° giugno. La masterclass, intitolata “Strumento Voce: Orizzonti Armonici”, è pensata per cantanti, strumentisti e insegnanti desiderosi di esplorare nuove prospettive vocali e armoniche. Attraverso la guida esperta del Maestro, i partecipanti vivranno un percorso ricco di stimoli tecnici, interpretativi ed espressivi, in un ambiente che favorisce il dialogo e la crescita artistica. L’evento culminerà nella serata del 31 maggio, quando, alle ore 20, il Parco delle Arti di Molineddu si trasformerà in un teatro naturale, pronto ad accogliere il concerto “Voci d’Autore”. Sarà un appuntamento dal sapore intimo e suggestivo, in cui Ernesto Marciante condurrà il pubblico in un viaggio musicale tra composizioni originali e brani della tradizione cantautorale italiana e internazionale. Il suono del pianoforte, la voce calda e le parole, immerse nella luce del tramonto, daranno vita a un momento sospeso, pensato per emozionare, accogliere e ispirare. Per informazioni, iscrizioni alla masterclass e prenotazione del concerto è possibile contattare l’Associazione Lux Nova tramite i canali social o scrivendo a: associazioneluxnovaossi@gmail.com.