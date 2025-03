Spettacolo "Nell'ovile": Al Teatro Houdini, Gianni Simeone ci porta in un viaggio emozionante nei racconti di Grazia Deledda, tra recitazione e suoni evocativi

Lo spettacolo "Nell'ovile" ha visto protagonista assoluto Gianni Simeone, attore, regista teatrale e fondatore della Scuola Tascabile di Teatro di Cagliari, una realtà che da anni forma giovani talenti. L'artista ha saputo intrecciare il suo profondo legame con la letteratura sarda e il suo talento interpretativo, dando vita a uno spettacolo che ha catturato l'attenzione del pubblico del Teatro Houdini. "Nell'ovile" è un'interpretazione teatrale che rende omaggio alla scrittura di Grazia Deledda, una delle voci più importanti della letteratura italiana. La narrazione dei suoi tre celebri racconti, scelti appositamente per la serata, è stato proposto attraverso una lettura e una recitazione appassionata di Gianni Simeone. L'attore ha saputo trasportare il pubblico nei mondi rurali e introspettivi della Deledda, con una tecnica di narrazione avvincente che ha saputo coinvolgere gli spettatori, grazie anche all'inserimento di filmati e musica a tema, che hanno accompagnato e arricchito la performance. Lo spettacolo si è svolto ieri sera, 21 marzo 2025 alle ore 19:00, presso il Teatro Houdini di Cagliari, un luogo unico e magico che ha ospitato una serata indimenticabile di arte e cultura. Il pubblico ha assistito a una performance che ha saputo coniugare il valore della tradizione letteraria con il linguaggio teatrale, in un'atmosfera intima e coinvolgente. Il Teatro Houdini di Cagliari, gestito dal noto illusionista Alfredo Barrago, ha fatto da cornice perfetta a un evento che ha visto l'unione di generazioni, storie e visioni artistiche. La location ha rappresentato il punto d'incontro ideale per chi ama il teatro in tutte le sue forme, per chi apprezza la cultura sarda e, soprattutto, per chi vuole essere sorpreso dalla bravura e dalla versatilità di Gianni Simeone, il quale, ha ideato "Nell'ovile" per portare in scena la forza narrativa di Grazia Deledda, una scrittrice che ha fatto della semplicità e della profondità dei suoi racconti una delle caratteristiche distintive della sua poetica. Con questo lavoro, Simeone ha voluto riscoprire la bellezza delle sue parole, restituendo al pubblico una lettura viva e palpitante, carica di emozioni e riflessioni. L'inserimento di filmati e musica ha arricchito l'esperienza, rendendola un perfetto connubio di arte visiva e sonora. Il pubblico è stato coinvolto non solo dalla forza emotiva dei racconti, ma anche dalla passione con cui Simeone ha interpretato ogni personaggio, dando vita a una performance che ha toccato le corde più intime degli spettatori. "Nell'ovile" è stato un tributo straordinario alla scrittura di Grazia Deledda, ma anche una prova di grande maturità artistica da parte di Gianni Simeone, che ha saputo mescolare con maestria diversi linguaggi espressivi, riuscendo a coinvolgere e emozionare il pubblico. Il teatro è tornato a essere un luogo di riflessione e introspezione, dove la tradizione incontra l'innovazione e l'arte si fa veicolo di emozioni autentiche. Chi ha assistito alla performance non potrà che portare con sé, per lungo tempo, la sensazione di essere stati parte di un'opera che ha saputo raccontare con intensità e passione la bellezza della nostra cultura. Per chi non vuole perdersi un altro evento emozionante, il prossimo spettacolo di Gianni Simeone sarà mercoledì 26 marzo 2025 alle ore 19:30, al Teatro Houdini di Cagliari, prenotazioni al 3475321259 ed apertura della biglietteria alle ore 19:00. La performance, intitolata La Tormenta, è un adattamento e una regia di Simeone, che ne sarà anche il narratore. L'opera è tratta dall’omonimo racconto di Aleksandr Puškin, un dramma romantico e tempestoso che si intreccia con le passioni e i dilemmi dell’animo umano. Ad affiancarlo in scena ci saranno i suoi allievi e attori della Scuola Tascabile di Teatro: Danilo Codina, Manuela Tegas e l’attore Angelo Congiu. Un altro appuntamento da non perdere per chi desidera vivere il teatro nella sua forma più autentica e coinvolgente.