Alla scoperta del Portogallo e dell'Irlanda con A Sa Circa: il viaggio inizia su Rai 3 e RaiPlay

Un biglietto gratuito per Lisbona e un viaggio imperdibile tra le meraviglie del Portogallo: questa l’occasione da non perdere con A Sa Circa, la nuova produzione di RAI Sardegna, che porta gli spettatori alla scoperta di luoghi affascinanti con lo stile inconfondibile di Alfio Cutuli, alias Pino Lignuso. La serie è prodotta per la Rai da Stefano Fozzi e la voce narrante è affidata a Giacomo Casti, che accompagna lo spettatore con un racconto coinvolgente. La prima puntata, trasmessa il 9 marzo su RAI Sardegna, è disponibile su RaiPlay con sottotitoli col titolo “A sa circa Irlanda”, un viaggio attraverso i paesaggi sconfinati dell’Isola di Smeraldo, tra pub iconici, la casa di Bono Vox, castelli infestati e il leggendario cantiere navale del Titanic. Un itinerario ricco di storia e suggestione, raccontato con passione da Cutuli e confezionato con la qualità delle produzioni di RAI Sardegna. L’appuntamento con la prossima tappa è fissato quindi per domenica 16 marzo alle 9:30 su RAI 3 (Sardegna): questa volta si parte per Lisbona, con immagini mozzafiato e racconti che svelano il cuore autentico della capitale portoghese. Come seguire A Sa Circa Se vi siete persi la prima puntata, potete rivederla comodamente su RaiPlay: basta registrarsi gratuitamente sulla piattaforma per accedere a tutti i contenuti RAI. La durata degli episodi è di circa 30 minuti, il tempo perfetto per immergersi in questi racconti di viaggio unici e autentici. Non resta che prepararsi per questa avventura: l’appuntamento è su RAI 3 (Sardegna) domenica 16 marzo alle 9:30, e poi su RaiPlay per chi vuole recuperare e rivivere ogni momento di questo straordinario viaggio. Buona visione!