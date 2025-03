Cagliari Fiera padiglione D - 11 aprile 2025 h. 21.00,ENEA Canta Mango

Le sue performance durante le puntate hanno trasmesso emozione sin dalle prime note, Enea ha affascinato la giuria e il pubblico, conquistando un rispettabile terzo posto nella finale del programma. Ma chi è questo talentuoso interprete che ha catturato l’attenzione di tutti? Originario del panorama musicale italiano, il catanese Enea Platania non è nuovo alle sfide televisive. Da giovanissimo infatti nel lontano 2002 fu uno dei finalisti di un prestigioso programma Rai, condotto da Claudio Cecchetto, che vedeva la direzione artistica di Pippo Baudo: Stiamo parlando di Destinazione Sanremo, in cui Enea già allora aveva dimostrato il suo straordinario talento e la sua passione per la musica con un suo brano inedito. Il Tributo a Mango: Un Successo Oltre le Sfide Televisive. Oltre alla sua brillante performance a Tali e Quali Show, Enea porta avanti un progetto musicale unico nel suo genere: il suo tributo ”Enea Canta Mango“, con cui da qualche anno, Enea incanta il pubblico di tutta Italia con le sue interpretazioni delle celebri canzoni del grande artista italiano purtroppo scomparso prematuramente. Il suo amore e rispetto per il lavoro di Mango si riflettono in ogni nota e in ogni gesto, conquistando l’ammirazione di un vasto pubblico di appassionati e fan di questo artista.

Rendere omaggio all'artista che ci lasciò nel 2014 è stato il nostro primo pensiero per meglio inaugurare la rassegna 2025 della Musica che GIra Intorno feat Ke Gusto Je..zz ... nello stesso luogo dove tenne l'ultimo concerto a Cagliari, nell'ottobre del 2014 .....l'indimenticabile Pino MANGO. Nella edizione di Tali e Quali Show, la competizione televisiva condotta magistralmente da Carlo Conti, un nome si è fatto strada tra le luci dei riflettori e il calore del pubblico: Enea Platania, con una performance memorabile che ha catturato l’attenzione dei quattro giudici e del vasto pubblico dei telespettatori, Enea ha generato un fervore senza precedenti. Sono stati davvero numerosi infatti i commenti e post sulla pagina ufficiale del programma televisivo che avrebbero preferito Enea come vincitore della trasmissione. Il Trionfo a Tali e Quali Show. Nella sua partecipazione al programma, Enea Platania ha dimostrato un talento straordinario nel rendere omaggio al celebre Mango.