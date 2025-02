"Katharsizer": la catarsi musicale di Claudio Maniga in concerto al QUOD di Sassari

Nel suo percorso musicale sino ad oggi ha rivolto le sue intenzioni artistico-musicali nella produzione indipendente di album, tra cui “Emotion”, album strumentale di sola chitarra acustica del 2010; poi, “The Great Mandala", del 2012, che oltre alla chitarra elettrica e acustica, include il bouzouki irlandese, il sitar, le tastiere, la chitarra resofonica, e percussioni ed elementi di musica concreta. Nel 2015 per Claudio Maniga, sarà la volta di “Uncle Cloud”, un lavoro registrato su nastro magnetico, e dai toni marcatamente folk, in cui compaiono nuovi strumenti musicali tra cui il dulcimer, il banjo, il saz, il mandolino e l’armonica a bocca. Nel 2019, con il progetto Diade, esce “Montagne della terza era”: album di musica e poesia. Negli ultimi anni sino ad oggi, Claudio Maniga ha continuato ad assecondare il suo gusto per la ricerca sonora e la sperimentazione musicale, che lo ha condotto, ad interessarsi alla “tape-music”, la musica concreta e lo studio della musica elettronica tedesca degli anni ‘70, conosciuta come “Berlin school”; le relative produzioni risalgono al 2020 con l'ausilio di sintetizzatori analogici, cioè sistemi interamente hardware, e senza l'aiuto del computer. Parallelamente al progetto musicale elettronico, Claudio Maniga suona la chitarra per il cantautore Maurizio Casu, e la cantante Danica Vendler.

Giovedì 27 febbraio 2025 alle ore 19:00 presso l’interessante luogo culturale del QUOD di Sassari, in Via Mercato 1/b, verrà presentato “Katharsizer” del musicista e compositore sassarese Claudio Maniga. Katharsizer nasce dall'idea di utilizzare la musica elettronica come “catarsi musicale”; infatti, ogni suono ed ogni modulazione di frequenza dei sintetizzatori guidano l’ascoltatore verso un’esperienza introspettiva in cui il pubblico, accompagnato da una parte testuale, e da alcuni video dalla caratteristica contemplativa, svolge un ruolo da “compartecipatore- compositore”: il tessuto sonoro, perciò, diventa il ponte che collega lo spettatore ad una nuova direzione individuale. Il concerto di Claudio Maniga è indubbiamente un’occasione particolarmente interessante, intrisa fortemente da una componente di ricerca musicale e personale, in contrapposizione a ciò che spesso viene proposto in altri ambienti in cui il tentativo di “fare musica” scaturisce da altre dinamiche non riconducibili alla Musica stessa. Classe 1980, sassarese, Claudio Maniga, inizia ad occuparsi di musica nel 1995, in un percorso da autodidatta, imparando i primi rudimenti sulla chitarra e sulla batteria; le prime esperienze musicali, con diversi gruppi locali, gli hanno dato l'opportunità di approfondire un po' di più entrambi gli strumenti; ma sarà sulla chitarra che decide di concentrare maggiormente il suo interesse, cercando di assimilare quanto più possibile da libri, riviste, video didattici, ascoltando diversi stili e confrontandosi con altri musicisti.