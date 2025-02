Claudio Baglioni porta il suo "Piano di Volo SOLOtris" in Sardegna

Claudio Baglioni approda in Sardegna con sei imperdibili recital del suo Piano di Volo SOLOtris, il tour che sta toccando i più prestigiosi teatri lirici d’Italia. Dopo aver incantato il pubblico nei maggiori palcoscenici del Paese, il cantautore romano farà tappa al Teatro Lirico di Cagliari il 23, 24 e 25 febbraio e al Teatro Comunale di Sassari il 27, 28 febbraio e 1° marzo.

Questa serie di concerti, che chiude la trilogia iniziata con SOLO e SOLObis, rappresenta un viaggio musicale unico, in cui Baglioni si esibisce in solitaria, accompagnandosi con tre pianoforti – classico, elettrico e digitale – per offrire al pubblico una rilettura essenziale e intima dei suoi brani più celebri.

L’atmosfera raccolta dei teatri lirici rende l’esperienza ancora più suggestiva, con ogni nota che risuona nell’aria come un racconto senza tempo. Le date di Cagliari e Sassari saranno un’opportunità irripetibile per ascoltare dal vivo il repertorio di un artista che ha segnato la storia della musica italiana.