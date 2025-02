Fabri Fibra infiamma l'Alguer Summer Festival: il 7 agosto live all’anfiteatro Ivan Graziani

Alghero si prepara ad accogliere uno dei nomi più influenti della scena rap italiana: Fabri Fibra. Il 7 agosto, l’anfiteatro Ivan Graziani ospiterà una tappa del Festival Tour 2025, segnando il ritorno live dell’artista dopo oltre due anni di assenza dal palco.

L’evento, parte dell’Alguer Summer Festival 2025, è organizzato da Shining Production in collaborazione con il Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Roble Factory. I biglietti saranno disponibili a partire da oggi, 19 febbraio alle 17:00, su Ticketmaster.it, TicketOne.it, nei punti vendita autorizzati e presso la sede de Le Ragazze Terribili, in via Roma 144 (infoline 079278275). Saranno inoltre disponibili, in quantità limitata, i biglietti early entry, che permettono l’accesso anticipato rispetto all’apertura generale delle porte (senza settori separati o transenne).

Con oltre vent’anni di carriera, Fabri Fibra ha plasmato e consolidato la scena rap italiana, contribuendo a trasformare il genere in un fenomeno di massa. Dal primo album "Turbe Giovanili" (2002) al leggendario "Mr. Simpatia", fino al rivoluzionario debutto con una major, "Tradimento", ogni tappa del suo percorso ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale.

Il suo ultimo album, "Caos", certificato doppio platino, è l’ennesima dimostrazione della capacità di Fibra di unire tecnica e contenuti, portando il rap a una nuova dimensione, quella del cantautorato moderno. Il suo stile diretto, ironico e senza filtri ha conquistato il pubblico, facendolo diventare un punto di riferimento per intere generazioni.

Dopo il successo come giudice nella prima stagione di "Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia" su Netflix, accanto a Geolier e Rose Villain, Fibra tornerà protagonista della seconda stagione dello show, disponibile dal 31 marzo in contemporanea nei 190 Paesi in cui il servizio è attivo.

Un’occasione imperdibile per assistere dal vivo a uno dei pesi massimi del rap italiano, in una delle cornici più suggestive dell’estate sarda.

Foto @ Andrea Bianchera