Al Teatro Houdini Federica Olla presenta il suo primo lavoro discografico: "Fede"

Ogni pezzo è stato raccontato spiegandone il contesto e poi interpretato splendidamente. Per otto brani i presenti hanno viaggiato per l’Isola, ritrovando sensazioni e atmosfere, solo con la voce di Federica Olla e della sua musica particolarmente evocativa. I primi quattro brani, “Deu cun tie”, “Istella”, “Nebida”, “Su destinu mio”, più intimi e raccolti, hanno dato modo di intravedere il cuore, oltre che il talento. I successivi tre, “Danza in su sonnu”, “Su nie”, “T’appu a donai sa manu”, con ritmi più allegri, non hanno comunque perso la capacità di trasportare gli ascoltatori in altri luoghi dell’Isola. Dopo il settimo brano, è stato introdotto l’ospite Gianni Virdis, che ha deliziato il pubblico con l’esecuzione di un suo brano. Poi la chiusura con l’ottavo brano, “Danza”. Presente alla serata anche Mario Agus, presidente dei circoli sardi in Olanda, che, subito dopo i ringraziamenti di Federica Olla per tutti coloro che hanno collaborato con lei, ha omaggiato l’artista con una targa di merito a nome del circolo sardo “Amici mediterranei Arnhem”, così come non poteva mancare il presidente dell’associazione Aitef Sardegna Tonino Casu. Durante tutta la serata, Federica Olla ha sfoggiato due bellissimi abiti della stilista Paola Sailis abbinati al meraviglioso trucco del make up artist Piero Del Dro. La parte tecnica di questo evento è stata curata da Carla Marongiu (luci/basi) e Giancarlo D’Amico (mixaggio/volumi).

Ad aprire la serata, il 29 Gennaio, è il gruppo di musicisti di ballo sardo composto da Fabiana ed Aurora Contini, Francesco Masala ed Enrico Deiana, mentre il senso di attesa cresceva, tra i presenti, che attendevano l’ingresso in scena della protagonista della serata. Prima di lei, il presentatore di questo evento, Giacomo Serreli, che ha introdotto l’artista e presentato Federica Olla, astro emergente della musica sarda, e da quel momento è partita la magia. Mentre in prima fila non poteva mancare chi ha curato gli arrangiamenti musicali, la registrazione audio, mixing e mastering di questo primo progetto discografico della cantante, il maestro Paolo Poddighe del Pelomarecord Studio di Sassari, Federica, coadiuvata dal suo cerimoniere Serreli, ha raccontato ogni brano di questo lavoro, il cui filo conduttore, è stato il nome del cd, “Fede”. Che non è solo il nome, abbreviato della cantante, ma anche una dichiarazione del trascendente che si è manifestato nella sua vita.