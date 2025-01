Ritorna il talent show ante-litteram sardo Stravanato

A tutti gli artisti in ascolto e al pubblico il Teatro Houdini annuncia: Martedì 28 gennaio 2025, alle ore 18:30, parte STRAVANATO 25!!! Storica passerella cagliaritana a premi, ideata nel 1991, per cantanti, musicisti, poeti, imitatori, prestigiatori, ballerini, barzellettieri, vignettisti, pittori, fotografi (e non solo), pronti a rivelare il proprio talento! Partecipate, l'iscrizione è gratuita! Iscrizione artisti 338 8074704 375 524 2299 Prenotazioni pubblico 342 885 4743

Nella serata del Lucio Tunis Show ci son stati anche alcuni annunci, uno di questi è che il 28 gennaio ritorna lo storico talent show ante-litteram Stravanato, ideato da Alfredo Barrago insieme a Giancarlo D’Amico ed Ennio Nieddu, che punta a trovare artisti pronti ad iscriversi per donare il loro talento al pubblico ed anche chiunque si sente pronto, con qualsiasi tipo di talento scenico o ginnico voglia mostrare, di darne dimostrazione agli astanti. Ecco il comunicato ufficiale del teatro Houdini in merito: