Al teatro Houdini un Lucio Tunis spumeggiante

Avviandosi lo show verso il finale, si è potuta apprezzare una seconda esibizione di SimonPietro Olanda, che ha eseguito magistralmente al pianoforte un altro brano. Il finale è stato un bellissimo medley di Giancarlo Rocca che ci ha riportati ad un’atmosfera di altri tempi. Il saluto al pubblico è stato arricchito anche dall’artista Umberto Buffa, che ha consegnato il ritratto eseguito da lui a Gabriella Cambarau. Nella serata ci son stati anche alcuni annunci, uno riguardava l’importante serata di cui Lucio Tunis è Direttore Artistico “Sull’onda dei ricordi” che si svolgerà al Conservatorio Statale di Musica “G. Pierluigi da Palestrina” con il celebre artista Fausto Leali e la sua band. Per informazioni BOX OFFICE 070657428.

Al Teatro Houdini, la sera del 21 Gennaio si è svolto il 37° appuntamento col Lucio Tunis Show, il salottino musicale informale in cui il mattatore Lucio Tunis ha intrattenuto ospiti e pubblico con il suo talento da cantante e polistrumentista ed accogliendo il cantautore e cantore degli anni ’60 Giancarlo D’Amico, la bellissima voce di Gabriella Cambarau accompagnata al pianoforte dal maestro Tommaso Deiana, il pianista SimonPietro Olanda, per poi duettare suonando la fisarmonica con Mario Maiorca alla chitarra; Nella seconda parte della serata abbiamo ascoltato la splendida voce di Daniela Atza che ci ha deliziato con due brani, per poi lasciar spazio alle note partenopee di “o’ surdato ‘nnamurato”, cantata magistralmente dalla voce della Marina Giancarlo Rocca.