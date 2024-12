"La Bella Stagione di Teatro Doglio" Da gennaio a maggio 2025

L’eroina verrà aiutata da un irresistibile quanto impacciato semi-Dio. In scena il 5 aprile 2025 alle ore 18. Grazie alla suggestiva atmosfera delle candele, il pubblico potrà vivere quattro serate musicali straordinarie: 25 gennaio 2025, 15 febbraio 2025, 22 marzo 2025 e 29 marzo 2025, con doppie repliche alle 19:00 e alle 21:30, per un viaggio tra le composizioni di Ludovico Einaudi, le note dei Coldplay e altre icone del panorama nazionale e internazionale. Le risate saranno protagoniste con due appuntamenti imperdibili: Sandro Cappai, classe 1993, figura di spicco della commedia emergente, è co-fondatore del progetto Stand up Comedy Sardegna e fa parte della redazione di Lercio.it. Ha condotto il podcast “I Pugedos” con Valeria Pusceddu, e attualmente conduce il podcast “Tazza di Caffè” insieme a Giordano Folla. Torna a Cagliari con il suo stile irriverente e intelligente per due serate di grande comicità, il 28 febbraio e 1° marzo 2025, alle21:00. Pierluca Mariti, comico, influencer, speaker radiofonico, ex manager d'azienda e giurista pentito (stando a una sua definizione), è conosciuto sui social con il nome di @piuttosto_che. Porterà sul palco la sua ironia tagliente e la sua capacità unica di raccontare il mondo contemporaneo. In scena il 21 marzo 2025 alle 21:00. La stagione si concluderà il 10 maggio 2025 alle 21:00 con "Il Potere della Gentilezza in Jazz", un recital prodotto da Patagonia Pictures che vede lo scrittore Gianrico Carofiglio accompagnato dal sassofono di PieroDelle Monache. Uno spettacolo intenso, dove riflessione e musica si fondono per celebrare l'importanza del dubbio, della gentilezza e delle domande giuste. --

Teatro Doglio inaugura il nuovo anno con un ricco programma culturale dal titolo “La Bella Stagione di Teatro Doglio”, un percorso artistico e spettacolare che da gennaio a maggio 2025 offrirà sette eventi straordinari pensati per coinvolgere il pubblico di ogni età. Il palinsesto spazia tra generi e atmosfere diverse, unendo teatro per famiglie, concerti avvolti dalla magia delle candele, irresistibili serate di stand-up comedy e un recital che invita alla riflessione e alla gentilezza. Con “La Bella Stagione di Teatro Doglio”, il teatro diventa il luogo dove emozionarsi, divertirsi e riflettere insieme. Ogni evento è pensato per lasciare un segno, per nutrire lo spirito e la mente in un contesto unico nel cuore di Cagliari. Due spettacoli della compagnia Un Teatro da Favola, capaci di emozionare grandi e piccini: "Harry P. e la Scuola dei Maghi": un omaggio al giovane mago che ha stregato generazioni. Sul palco un mondo magico dove si affrontano sfide epiche e si cresce imparando il valore dell’amicizia, del coraggio e della resilienza. In scena il 1° febbraio 2025 alle ore 18 Viaggio in Oceania": un’avventura ispirata alla figlia del capo tribù in viaggio oltre la barriera corallina per salvare il suo popolo.